Forbrukertilsynet ut mot leasing-annonser med skjult månedspris

En gjennomgang av annonser for privatleasing av bil viser at mange annonsører oppgir for lav månedsleie.

Forlokkende

En månedsleie på 2–3000 kroner som skal ut hver måned i opptil fire år er altfor ofte bare «halve sannheten».

– Det ser forlokkende ut. Men månedsprisen kan fort bli mange tusen kroner høyere, sier direktør i Forbrukertilsynet , Elisabeth Lier Haugseth.

Tilsynsaksjonen mot markedsføring av leasingavtaler på nett viser at 10 av 13 aktører bryter bestemmelser om tilstrekkelig prisinformasjon.

– Den største feilen mange bilfirmaer gjør, er at de konsentrerer seg om månedsleie og rente og ikke regner inn etableringsgebyr, som kan være flere titalls tusen kroner, og andre gebyrer. Flere opplyser heller ikke om andre forhold som kan påvirke totalprisen, nemlig varierende rentenivå, bindingstid og kjørelengde, sier hun.

Alt skal med

Alt som påvirker pris skal komme frem når du ser annonsen, understreker Forbrukertilsynet.

I 2014 ble Finansieringsselskapenes forening og Forbrukertilsynet enige om krav til markedsføring av privatleasing. En av bestemmelsene i reklamer for leasing der prisopplysninger er inkludert, er at annonsen skal inneholde et forklarende priseksempel.

– Forbrukerne skal ikke få et urealistisk bilde av hva det faktisk koster å lease en bil. Det skal ikke være nødvendig å trykke seg videre i annonsen for å se full pris, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Klart brudd

En av de som har fått brev fra Forbrukertilsynet er Nissan. Annonsen er ifølge tilsynet et klart brudd på markedsføringsloven (se skjermdump under).

– Vi vil naturligvis til enhver tid innrette oss etter gjeldende lover og regler. Men i dette tilfellet har vi ikke blitt kontaktet av Forbrukertilsynet, sier kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen hos Nissan-importøren.

– I våre øyne dreier dette seg om en tolkning av regelverket, der det blant annet er praktiske utfordringer med alle opplysningene i tilstrekkelig lesbar størrelse før potensiell kunde trykker seg videre til landingssiden hvor all utfyllende informasjon finnes tilgjengelig, opplyser han videre.

Marcussen sier de nå vil gå i dialog med Forbrukertilsynet for en tolkning av regelverket og vil innrette seg deretter.

Også bilforhandleren Bauda fikk irettesettelse fra Forbrukertilsynet for en annonse for Lexus.

– Annonsen er allerede endret, dette var en ren engangsglipp, sier markedsdirektør Thomas Evjenn i Bauda.

Han sier at riktig prisinformasjon lå på landingssiden for annonsen.

Han legger til at de som en få benytter fastrente i kampanjer for leasing, og mener det er viktig informasjon for leasingkunder.

– Det er mange aktører som benytter kampanjerente i et par måneder, og så går leasingen over i markedsrente. Vi synes det er hensiktsmessig å kommunisere fastrenten, noe Forbrukertilsynet skrev de ikke mener det er, sier Evjenn.

DETTE ER LEASING Du forplikter deg til å leie en bil av et leasingselskap en gitt periode, normalt tre eller fire år. Leasingselskapet kjøper bilen av en bilforhandler.

De fleste leasingselskaper gjør en gjenkjøpsavtale med bilforhandleren. Dette innebærer at forhandleren forplikter seg til å kjøpe bilen tilbake. Gjenkjøpsprisen avtales på forhånd og kalles restverdi.

Noen leasingselskaper tar restverdi-risikoen selv og selger bilen i det åpne markedet når leasingavtalen utløper.

Ved inngåelsen av kontrakten betaler du normalt et etableringsgebyr og en startleie (startbeløp, innskudd, engangsbeløp og kontantandel). Startleien vil ligge rundt 10 prosent av bilens verdi. Hvis du har god kredittverdighet, kan du be om lav startleie. Har du veldig god kredittverdighet kan du slippe å betale startleie.

Når kontrakten er signert, overtar du bilen og betaler en månedsleie som består av «avdrag», renter, gebyrer og merverdiavgift (mva.), heretter kalt moms.

Når leieperioden er over leses kjørelengden av. Har du kjørt lenger enn avtalt, må du betale for overkjørte kilometer. Deretter blir bilen sjekket for eventuell unormal slitasje (bulker, riper, steinsprut, interiørskader, lukt osv.). Hvis takstmannen finner unormal slitasje, må du betale påkost.

Deretter overlater du bil, ekstra hjulsett og nøkler til forhandler eller leasingselskap – og du er ferdig med bilen – på godt og vondt. Kilde: Forbrukerrådet

Stor økning

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er den kraftige økningen i privatleasing.

I 2017 ble det ifølge Forbrukerrådet inngått 34 000 private leasingkontrakter, en økning på 36 prosent sammenlignet med året før.

VG har med utgangspunkt i tall fra Finansieringsselskapenes Servicekontor, formidlet av bransjepublikasjonen BilNytt.no, beregnet at tallene for 2018 kan ende på rundt 56.000 biler. Etter tredje kvartal var 38 prosent av personbilsalget privatleasing. Totalregistreringen av nye personbiler endte på 147.929 biler.

Forbrukertilsynet har bedt de aktuelle aktørene om å endre markedsføringen og venter svar fra disse, før det eventuelt tas videre grep.

– Vi forutsetter at de som bryter markedsføringsloven nå vil rette seg etter reglene, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Hun er overrasket over at så mange aktører tar innersvinger når de annonserer for billeasing.

– Det er ikke lenge siden vi sammen med bransjen utformet nye retningslinjer for hvordan reklamen skulle utformes, og en veileder.