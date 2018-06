ENDELIG DØPT: Porsche Mission E vil hete Taycan når den ruller ut av produksjonslokalene om ett års tid. Foto: Porsche

Porsches nye superelbil har fått navn

Publisert: 09.06.18 07:28

Kan Taycan blir den neste utfordreren til Tesla Model X og S og Jaguar I-Pace. Det er i hvert fall navnet Porsche har gitt sin nye super-elbil.

Porsche Taycan settes i produksjon om ett år og det er allerede registrert 2000 reservasjoner på bilen som hittil er blitt kalt Mission E i konseptversjonen. Mens «den vanlige» Taycan kommer til norske kunder i andre halvår 2019, er ikke SUV-versjonen Mission E Cross Turismo bekreftet i produksjon.

VG har akkurat testet Porsche Mission E Cross Turismo i den kaliforniske byen Malibu. Her på VG+ kan du lese om prøvekjøringen.

Cirka fem høydecentimeter skiller de modellene fra bakke til buk. Cross Turismoen ser ut som en krysning av søsknene Panamera og Macan, og med sin SUV-fremtoning en mer brukervennlig utgave av den sportslige og lavtliggende vanlige Taycan.

Så, hvorfor «Taycan» som navn, og hvor kommer det fra? Jo, Ifølge Oliver Blume, CEO i Porsche, så betyr Taycan, «livlig ung hest» og skal reflektere hestemotivet i den ikoniske Porsche-logoen.

Vi har akkurat prøvekjørt den nye elbilen Jaguar I-Pace: Her på VG+ kan du lese vår rapport fra testen.

Taycan byr på over 600 hk, firhjulstrekk og 0-100-tiden skal være på meget respektable 3,5 sekunder og toppfarten skal være over 250 km/t.

Rekkevidden skal være på 508 km pr. lading, men størrelsen på batteriet er ikke kjent, så det er godt mulig Porsche benytter den urealistiske NEDC-standarden som grunnlag for rekkevidden, ifølge tek.no .

Bilen benytter et batterisystem på 800 volt, noe som åpner for hurtiglading med inntil 350 kW effekt. Det skal gi muligheten til å fylle opp batteriet til 80 prosent på bare et kvarters tid, noe som kanskje tilsier et batteri på rundt 100 kilowattimer.