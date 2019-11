STILREN: Skarp og stilren design preger den første bilmodellen ut fra kinesisk-svenske Polestar. Ingen synlig antenne. Foto: Hanne Hattrem, VG

Prøvekjørt Polestar 1: Volvos enorme nyskapning – verdens lengste el-rekkevidde

FIRENZE (VG) Med kjennetegnene i fargen «svensk gull» på setebelter, ventilhetter og bremsekalippere inntar et nytt merke bilverdenen. Polestar 1 har verdens lengste rekkevidde for ladbare hybrider og en prislapp på 1,7 millioner kroner.

Nå nettopp

Det er som å kjøre en ren elbil. Mil etter mil renner unna og batteriet er fortsatt ikke tomt.

Ikke bare det: Det går så det griner.

Polestar 1- den såkalte «halo»-bilen (merkevarebygger) til det Volvo-eide bilmerket Polestar, har 125 kilometer elektrisk rekkevidde.

Spinner vi over prisen, er det en soleklar sekser på terningen, kjøremessig er det en gigabil.

Det er bare prislappen og et dashbord som kanskje har arvet litt vel mange trekk fra morssiden som trekker ned.

Men bak det dashbordet og under det håndlimte karbonskallet dere! Her sitter en maskinpakke som leverer 609 hestekrefter og 1000 newtonmeter skyvekraft fra to elmotorer og en forbrenningsmotor. I ren elektrisk kjøring er ytelsen redusert med over halvparten.

Fireseteren med to dører i karosserifasongen Grand Tourer Coupé er bygget i det lette og steindyre materialet karbonfiber.

Se video fra prøvekjøringen:

Stiv bil – stiv pris

Prisen er deretter.

1,7 millioner kroner koster modellen som kun skal produseres i et opplag på 1500 biler fordelt over tre år. Det er ikke norske bilavgifter som gjør det svenske gullet så kostbart. Nybilavgiften til den norske stat er ikke mer enn rett i underkant av 80.000 kroner når bilen får norsk grunn under hjulene i midten av neste 2020. Svensk pris er 1.699.000 kroner.

Hos Polestar svarer man med et sjenerøst smil på spørsmålet om hvor mye det har kostet å utvikle bilen.

Polestar 1 skal primært være kjøremaskin, ikke pengemaskin. Den oppgaven overlates til den rene elbilen Polestar 2, markedsklar i midten av neste år, med rundt 50 mil rekkevidde og en prislapp på 470.000 kroner (før utstyr og leveringsomkostninger), og til den elektriske SUV-en Polestar 3 som kommer senere.

Se tabeller for tekniske data, priser og alternativer nederst i artikkelen.

BLID BOSS: Polestar ble grunnlagt på nittitallet som et racingteam og ble i 2015 kjøpt av Volvo, for å lage Volvos høyytelsesmodeller. Polestar E. (for Engineered) er fortsatt navnet et eget trim-nivå på de kjappeste Volvo-modellene. Sjefen for det hele er tyskeren Thomas Ingenlath, Volvos tidligere sjefsdesigner, som også har jobbet for Volkswagen, Audi og Skoda. Han er mannen bak design og sies å være hjernen bak de guloransje bilbeltene. Her er Ingenlath i Polestarv 2 under bilutstillingen i Frankfurt i 2019. Foto: Hanne Hattrem, VG

DETTE ER POLESTAR Polestar er et nytt bilmerke, unnfanget og født i Sverige av foreldrene Volvo og kinesiske Geely (som har eid Volvo Cars siden 2010 – les mer her om hvordan Volvo har vokst og blomstret etter at de ble kjøpe fra forrige eier, Ford).

Produsenten er eid femti-femti av Volvo og Geely (som igjen eier Volvo).

Ideen er at Polestar skal bruke teknologi og ingeniørkunnskap fra Volvo.

Polestar-modellene bygges derfor på Volvos nyutviklede plattformer og bruker mye hyllevare fra Volvo.

Hovedkontoret ligger på Torslanda i Volvo-land utenfor Göteborg.

Alle Polestar-biler skal produseres i Chengdu i Kian, i en bilfabrikk designet av norske Snøhetta.

“RAMLÖSA”: Rammeløse sidespeil skal redusere luftmotstanden med 30 prosent sammenliknet med konvensjonelle speilhus. Speil og speilhus er bygget sammen og gjort mindre, siden de ikke har den tradisjonelle leppen rundt speilet. Foto: Hanne Hattrem / VG

En skjønnhet i karbon

Det er nesten ikke en kroppsdel på denne skjønnheten med designtrekk og inspirasjon hentet fra Volvo-storheten P1800 fra 1961, som ikke er laget i karbon. Spesielt skulderlinjene bak, skal minne om P1800.

Hele karosseriet på Polestar 1 er bygget i karbonfiber, noe som har gitt designerne mer frihet, og mulighet til slankere konstruksjonsdeler.

Det tar for øvrig cirka 6–7 dager fra start til Polestar 1 ruller av samlebåndet, mye på grunn av håndarbeid blant annet med liming av karbonfiber. Å produsere en Volvo V60 tar cirka syv timer.

Se bildegalleri under:













LANGE DØRER: Dørene er lange. Fra førerplass ser du ikke B-stolpen fra forsetene. Integrerte dørhåndtak.

Dette er drivlinjen:

Polestar kaller sin 1-modell «elektrisk først».

Det innebærer at drivlinjen prioriterer elektrisk kjøring. Som vanlig hos Volvo-søsknene ligger batteriet i transmisjonstunnelen, men det er spedd på med en batteripakke på bakakselen og forbedret cellekjemi.

MANUELL: Støtdemperne er manuelt justerbare, og det er litt av en operasjon å stille dem inn. De to fremre stilles via gullfargede skruer i motorrommet, de to bakre sitter innunder karosseriet over bakhjulet. Foto: Hanne Hattrem / VG

På bakakselen sitter to elektriske motorer, som yter 232 hk/480 Nm til sammen. Når du trenger (eller vil) det, starter bensinmotoren på to liter som yter 309 hk/435 Nm. Mellom motoren og veivakselen er det integrert generator som kan yte 68 hk og kan sørge for ekstra elektrisk akselerasjonsefffekt. Generatoren kan også sørge for at bensinmotoren kan lade batteriene opp til 80 prosent fulle.

Hvor mange norske bilkjøpere som har bestilt bilen vil ikke den nye norske Polestar-sjefen Alexandre Hørhte opplyse. De første bilene leveres fra rett over nyttår.

















Førermiljø:

Dette er en bil man setter seg ned i, med en fargesprakende velkomst fra setebeltene. Seter som klemmer mykt rundt ryggen.

Så blir det en liten «nedtur»: Nesten alt du ser foran deg er kjent fra før. Volvo-dashbord og Volvo-instrumentering (som i og for seg er aldeles fin nok). Paneler, logo, og girspak er nye (også sistnevnte i krystall fra Orrefors).

Frontruten er smal, sidespeilene såkalt rammeløse. Rattjusteringen er overraskende nok ikke elektrisk. Men Volvos ekstra varme rattvarme er på plass, samt markedets trolig skarpeste ryggekamera og en veldig hod headupdisplay. Inforskjermens form og oppsett er mye likt i Volvo. Har Andorid auto. Glasstak er standard.

Støymessig meget bra, men vi opplevde en lett hvinende drivverkslyd under el-kjøringen.

Foto: Polestar

MODUS OPERANDI: Fem kjøremodus er tilgjengelig: Pure (bare bakre elmotorer), Hybrid (elmotorer prioritert, bensinmotor starter ved for eksempel rask akselerasjon), Power (elmotorer og bensinmotorer sammen, kraft prioritert), AWD (elmotorer og bensinmotorer sammen, balansert samspill) og et indviduelt innstillbart kjøremodus. Foto: Polestar

Kjøreegenskaper:

På veien har den svenske karbonbilen stålkontroll. Det er en enorm opptur å kjøre. Bilen ligger lavt og kompakt på veien, er samtidig lettkjørt med en svært god styrefølelse fra en nær perfekt kjørestilling (i hvert fall for høyde 1,66 cm).

Aksen 0–100 km/t med alle motorer på post er 4,2 sekunder. Herlig!

Har en avansert «torque vectoring», det vil si at man i sving gir mer kraft til det ytre hjulet bak for å kompensere for den ekstra radiusen. Det bidrar til en mer stabil og kjappere gjennomføring av svingen enn å bremse det indre hjulet. Går du mykt inn i svingen og gir gass, klistrer bilen seg til veien.

Det er manuelt justerbar demping (spesialutviklet, fra Öhlins). Vår testbil var stilt inn på «normal».

Giringen og vekslingen i kraftkilder er knapt merkbart.









IKKE STORT: Bagasjeplassen er liten, som forsåvidt er vanlig i en sportskupe. Ledningenen er ekte komponenter. Det gjennomsiktige veggen er valgt blant annet fordi kjøperne vil få en bedre forståelse for at bagasjeplassen er så liten når de ser noe av årsaken til at det er slik.

Plass:

Førermiljøet har plassen som trengs. I baksetet er det kronglete å komme inn og bare tillatt for barn under 1,45 meter. For å komme inn bak må forsetet summes fremover (går veldig sakte!), setebeltet hektes ut av en hempe og festes under en flap ved gulvet.

I bagasjerommet er det plass til en kabinkoffert og litt til. Det er på 143 liter, med ladekabel 126 liter.

MEKANISK BAKVINGE: I bagasjelokket er det integrert en vinge som løfter seg automatisk fra 100 km/t og senker seg ved 70 km/t. Den kan også styres manuelt. Nederst på hekken er det plassert en diffuser i karbonfiber (en konstruksjon som styrer luften slik at bilen presses ned). Foto: Hanne Hattrem / VG

Miljø:

Med i perioder litt frisk kjøring i ca. 15 varmegrader i elmodus, rakk batteriet til 96 elektriske kilometer (snittfart 47 km/t). Det betyr 77 prosent oppfyllelse av WLTP-oppgitt rekkevidde. Dette er en indikasjon på at rekkevidden er fullt mulig å oppnå med rolig kjøring og i god temperatur.

Vinter-rekkevidden vil ikke Polestar anslå. Batteriet er på 34 kWt. Ombordladerens kapasitet er på 11 kW.

Ladetid fra veggboks angitt til tre timer (16 ampere). Kan også hurtiglades, med inntil 50 kW effekt (på under en time). Kjøring i nesten åtte mil med tomt batteri, i sprutregn, ga et forbruk på 0,93 l/mil.

Ladeporten sitter på venstre side bak og er CCS-standard.

Foto: Hanne Hattrem / VG

Sikkerhet:

Ikke testet i EuroNCAP. Høyt sikkerhetsnivå fra Volvos avanserte sortiment, blant annet autoblending, lyktespyler, aktiv cruisekontroll, filholderassistent, blindsoneassistent, autobrems for kryssende trafikk ved rygging, system for å unngå frontkollisjon – med styreassistent og autonødbrems som oppdager fotgjengere, syklister og dyr.

Karbon oppfører seg helt forskjellig fra stål i en kollisjon, ved at det knuses i stedet for å bøye seg og bidrar til å ta opp kollisjonskreftene. Egne tester viser at den underliggende stålkonstruksjonen og forsterkningen tar opp kollisjonskreftene, ifølge produsenten.

STORT SPILLEROM: – Vi har jobbet med cellekjemien i batteriene, slik at de er mer effektive og gir lengre rekkevidde. Vi bruker batteriet ned til 15 prosent og opp til 95 prosent, sier sjef for drivlinjen på Polestar 1, svenske Robert Wassmur. Han har jobbet med flere elektrisfiserte prosjekter for Volvo og for ande selskaper i Geely (som eier Volvo). Foto: Polestar

Å eie:

Polestar 1 skal ikke selges med månedsabonnement, som blir Polestars primærtilbud i for de andre modellene. Kjøp utføres i nettbutikken, bilen kan ses i showroom i Oslo, planlagt også i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Polestar jobber med Volvo-nettverket for å kartlegge hvordan service på bilen vil foregå. Bilen kan foreløpig prøvekjøres i arrangerte events, men på nyåret blir det mulig å prøvekjøre på tradisjonelt vis.

Foto: Polestar

Pris:

Prislappen er stiv og merket har ingen tradisjonsrik «aura» som Porsche og BMW. Den er nok på vei, men spørsmålet er hva kunder som kan velge på øverste hylle, bestemmer seg for.

BMW har for eksempel solgt 18 eksemplarer av i8 hittil i år. På utstyrssiden er det meste standard, med en «ikke omfattende» ekstrautstyrliste.

INSPIRASJONEN: Volvo P1800 fra 1967 er inspirasjonen for Polestar 1-designen. Sportskupeen ble ikonisk blant annet etter at Roger Moore kjørte den i TV-serien «Helgenen». Foto: Hanne Hattrem, VG

Design:

Lav, lekker og tydelige, skarpe linjer. Stilig grill og hovedlykter med i Volvos «Tors hammer»-design. Spesielt hekken er vakkert designet. Integrerte dørhåndtak som vippes ut. Håndlaget Orrefors krystall-girspak, og de oransje bilbeltene er et gnistrende, visuelt høydepunkt i førermiljøet.

I takkonsollen (også den i karbonfiber) sitter en liten lyskaster som reflekterer Polestar-logoen i panorama-glasstaket når det er mørkt.

VG mener: Det er ingen tvil om at Polestar har fått frem en kjøremaskin med godt design og publikumsappell i den ypperste ligaen. Prisen virker litt vill.

C-FASONG: Baklysene er formet som en stor C. Bremsene er konstruert for være ekstremt kraftfulle. Foto: Polestar

les også Fersk prøvekjøring av ny ladehybrid: DS7 Crossback E-tense 4x4:Ny ladehybrid med stor bagasjeplass og lang rekkevidde

les også Samletest: Test av seks store elbiler/luksus-elbiler

HOLD DEG OPPDATERT MED NYHETSBREV!

Meld deg på nyhetsbrev fra VG Bil og Motor og flere andre nyhetsbrev fra VG+!

Publisert: 25.11.19 kl. 08:30

Mer om