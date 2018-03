Alt om vårens bilnyheter

Mens det hagler med SUV-nyheter i alle klasser, er det lite nytt for den som planlegger å kjøpe familie-elbil denne våren og sommeren: Med ett oppsiktsvekkende unntak: 2018 blir året da mange kan få råd til å kjøpe en elektrisk Jaguar. Her får du full oversikt over de viktigste bilnyhetene, med detaljer og priser.

Rett før helgen dro Jaguar lakenet av sin nye elbil, i-Pace. Det skjedde i Oslo, samtidig som på fabrikken i Graz i Østerrike. Samtidig ble prisene sluppet: Startprisen er på 599.