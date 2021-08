Test av ladbare hybrider: Sjekk forbruk og rekkevidde

Er du ikke klar for ren elbil riktig ennå (kanskje aldri)? De ladbare hybridene begynner å få relativt god elektrisk rekkevidde. For at de skal lønne seg i bruk, må de brukes riktig. For den som kjører mye og langt eller sjelden lader, er ladehybridene ofte ugunstige i drift. Motsatt er de lønnsomme.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Oppdatert i går 12:07

Ladehybridenes store fordel er en raus avgiftslettelse – nedsiden er normalt høyere servicekostnader. I denne testen av ladbare hybrider finner du store og små familiebiler, eldrebiler, par- og «singelbiler».

Noe for enhver smak og i prisklasser fra billige til mer eksklusive.

Bilene vi har testet er: Suzuki Across E-Four, Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, Kia Sorento PHEV, Renault Mégane E-TECH PHEV, Volkswagen Golf eHybrid, Mercedes A-klasse 250e, Audi A3 40 TFSI e og Renault Captur E-TECH PHEV.