Kollisjonsputer og setekjøling blir til smittevernutstyr

FRA BIL TIL BESKYTTELSE: De nydesignede beskyttelsesutstyret består av en enhet som dekker hode og skuldre, med visir foran. Et effektivt luftfilter leverer filtrert luft for inntil åtte timer. Viften som drar luften inn er den samme som benyttes i de ventilerte setene i Fords berømte pickup F-150. Systemet får strøm fra et bærbart oppladbart batteri. Håpet er å få utstyret godkjent innen utgangen av april, melder Ford. Foto: Charlotte Smith/Ford Motor Co.