De etterlatte luksusbilene

Rundt 40 rikinger har meldt flytting til Sveits. Nå står nesten 300 kjøretøy igjen på norske skilt – flere av dem i tremillionersklassen.

Norge flommer over av forlatte luksusbiler, etter at eierne i all hast flyttet til sveitsiske perler som Lugano, Luzern, Genève og Obwalden.