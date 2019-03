BILHIT MED RABATT: Den ladbare hybriden Mitsubishi Outlander har vært Norges mest soglte ladbare hybrid siden 2014, og samtidig en av Norges mest solgte bilmodeller uansett drivlinje. Hittil i år er den Norges femte mest solgte bilmodell, registrert med 1425 eksemplarer, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Foto: Hanne Hattrem

Har du kjøpt denne, kan du smile «halve veien» til banken

Kjøpere av ladehybrid-hiten Mitusbishi Outlander har trolig fått en feilaktig avgiftsreduksjon på nærmere 9000 kroner.

«Rabatten» skyldes sannsynligvis en feil i tekniske data på bilen, som også er underlaget for beregning av nybilavgiften til staten.

– Vi er i dialog med myndighetene, bekrefter Mitsubishi -sjef Rune Gjerstad til VG.

Han vil foreløpig ikke si så mye mer enn at de skal avklare det han beskriver som en «maskinell innberetning av avgiftsgrunnlag med rette myndighetsinstanser», og at de naturligvis vil innrette seg etter det som blir resultatet av avklaringen.

Mitsubishi-sjefen er klar på følgende:

De som har kjøpt eller inngått kontrakt på en Mitsubishi Outlander der det er betalt for lite avgifter, skal ikke få noe regning på det som eventuelt er betalt for lite i avgift til staten, opplyser han til VG

Fakta om WLTP Fra 1. september 2018 skal alle nye biler typegodkjennes etter en ny målemetodene, kalt WLTP (world harmonised light vehicle test procedure), som erstatter NEDC-syklus (New European Driving Cyclee). Fra 2019 omfattes også varebiler.

WLTP er også laboratorietest, som utføres av godkjente testsentre på vegne av nasjonale godkjenningsmyndigheter.

WLTP-testen er mer omfattende og utviklet for å gi et mer realistisk bilde av forbruk og utslipp av CO₂ og NOx. Labtesten simulerer flere typer veier, den varer i 30 minutter (tidligere 20), er ca. 23 km (før 11), har snittfart på 46,5 km/t (34 km/t), og toppfart 131 km/t (120 km/t). Det er mindre bykjøring og lavere temperatur.

I Norge er en stor del av bilavgiftene CO₂-avgift. Den er progressiv, det vil si at avgiften per gram blir dyrere og dyrere. Når CO₂-utslippet øker, vil den CO₂-baserte avgiften også øke.

Opprinnelig fikk norske bilimportører en overgangsordning fra WLTP frem til 1. januar 2019. Denne ble utsatt til 2020 i forrige statsbudsjett.

I disse fire månedene skal bilavgiftene beregnes via en kalkulator (kalt CO2mpass, der man tar utgangspunkt i WLTP og tilbakeregner til NEDC (kalt NEDC 2.0). Denne kalkulatoren gir mellom 7 og 10 prosent høyere CO₂-verdier, ifølge BIL.

Regjeringspartiene nedfelte i Granavolden-plattformen, at nye utslippsverdier (WLTP) innføres provenynøytralt slik at den grønne omleggingen av engangsavgiften forsterkes. Det betyr i praksis at, at bilavgiftene ikke vil stige like mye som det lå an til i starten, med økninger på 80-90.000 kroner. (Kilder: Bilimportørenes Landsforening, NAF, Norges Bilbransjeforbund, WLTP-facts EU) Vis mer vg-expand-down

Mindre avgift med lang el-rekkevidde

Bakgrunnen for saken er en avsløring fra bilbransjenyhetstjenesten BilNytt.no og BilNorge.no.

Ladbare hybrider, biler som har elmotor og batteri og kan lades fra veggen, får redusert nybilavgift. Fra 1. juli i fjor er regelen slik at elektrisk rekkevidde på 50 km eller mer vil gi et fradrag på 23 prosent i vektavgiftsgrunnlaget.

Nå kan det vise seg at Outlander-modellen er oppgitt med lengre elektrisk rekkevidde enn den skal ha etter nye typegodkjenningsregler av utslipp og elektrisk rekkevidde, kalt WLTP.

Kan skille på ni kilometer

I fjor ble det nye innført nye målemetoder for typegodkjenning av biler, kalt WLTP. Disse erstattet målemetodene kalt NEDC (les mer i faktaboksen).

Ifølge BilNorge.no er det trolig benyttet en rekkevidde på 54 km når det skulle vært benyttet en WLTP-rekkevidde på 45 km.

Det har mye å si i norske avgiftskroner om en Mitsubishi Outlander PHEV har 54 km eller 45 km elektrisk rekkevidde.

Rune Gjerstad hos Mitsubishi-importøren bekrefter at avhengig av bilmodell, så utgjør denne forskjellen etter deres beregninger opptil 8845 kroner per bil.

Antallet biler som har fått den utilsiktede rabatten er ikke kjent, men det kan ifølge BilNorge.no dreie eseg om flere tusen biler.

Dette er prosedyren

Underdirektør ved juridisk avdeling i Skatteetaten, Toril Hagen, opplyser til VG i en e-post at deres forståelse av saken er at importøren har benyttet feil verdi for elektrisk rekkevidde, i det såkalte samsvarssertifikatet (kalt COC, tekniske data) som er sendt til Statens vegvesen.

Normalt prosedyre er at feilen i tekniske data blir rettet, og dersom dette påvirker avgiften, vil Skatteetaten refundere eller etterberegne avgiften.

– Dersom det ble lagt til grunn for høy elektrisk rekkevidde, kan altså det resultere i at avgiften blir lavere enn det som er korrekt. Vi kan imidlertid ikke her og nå tallfeste eventuelle konkrete beløp i enkeltsaker, opplyser hun.

Publisert: 31.03.19 kl. 13:39