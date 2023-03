1 / 3 forrige neste fullskjerm

Advarer mot lav piggdekk-andel: − Gi rabatt på forsikringen

Piggdekkandelen er kritisk lav flere steder, mener ekspert.

– Piggfrie dekk har en poleringseffekt på isen. Det blir bare glattere og glattere dess flere biler som kjører piggfritt, sier Kjell Magne Aalbergsjø, seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Han mener piggdekkandelen bør være på 40 prosent for at isen skal harves opp tilstrekkelig.

– Dagens piggdekkandel er mye lavere mange steder. Det kan skape problemer og alvorlige situasjoner, mener han.

SALT: – Denne vinteren virker å ha vært dårlig oppfølging av salting på veier som normalt saltes, er seniorrådgiver i Opplysningsrådet for Veitrafikken Kjell Magne Aalbergsjøs erfaring.

Aalbergsjø er tidligere mangeårig dekktest-ansvarlig og redaktør av Bladet BIL og sterkt engasjert i trafikksikkerhet.

– Vår erfaring fra testing av piggfrie dekk er da det var én bil med piggdekk og en med piggfritt på testbanen så ga det jevne forhold. Piggdekkene sørget for at det ble jevn friksjon, sier Aalbergsjø.

Femti-femti-fordeling er trolig ikke nødvendig, mener fagmannen, men 40 prosent piggdekk vil gi kortere stopplengde for de med piggfrie dekk.

Mandag var det fullt snøkaos i Oslo-området.

Fredag kan det på ny oppstå kaos i deler av landet. Det er ventet store mengder snø torsdag ettermiddag og natt til fredag, i blant annet Agder og Telemark, Vestlandet, Rogaland og Møre og Romsdal.

I Vestfold og Telemark har politiet oppfordret de som har muligheten til å ha hjemmekontor, om å gjøre det fredag.

– Vanskelig å sette grense

I Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim ligger piggdekkandelen mellom 10 og 20 prosent, mens i andre byer er den mellom 50 og 80 prosent.

Statens vegvesens undersøkelser fra starten av 2000-tallet tyder på at man trenger minst 20 prosent piggdekkandel for å få en merkbar oppruing av en snø eller issåle.

Bård Nonstad i Statens vegvesens avdeling for drift og vedlikehold, forteller at det er vanskelig å sette en absolutt grense for piggdekkandel man bør ha. Blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen.

– Tidligere undersøkelser viser en sammenheng mellom piggdekkandel og funksjonsutvikling på vinterføre. Det er også store variasjoner i friksjon på ulike føreforhold og ved ulike temperaturer, forteller Nonstad.

1 / 3 KLINK IS OG SKINNER: Slik så det ut på en vei i et boligstrøk på Ekeberg i Oslo i forrige uke. KLINK IS OG ØRLITE STRØDD: Bildet er tatt i et villastrøk i Godlia øst i Oslo. HOLMENKOLLVEIEN SPERRET: 26. desember 2022 var Holmenkollveien på et tidspunkt sperret ved Ankerveien fordi det var uforsvarlig å kjøre på grunn av den glatte veibanen. forrige neste fullskjerm KLINK IS OG SKINNER: Slik så det ut på en vei i et boligstrøk på Ekeberg i Oslo i forrige uke.

«Piggdekk-effekten»

Helgetrafikken har høy piggfriandel og kan endre kjøreforholdene fundamentalt.

– I distriktene kjører det mange biler med piggdekk i det daglige. Men når «byfolket» kjører til fjells forsvinner piggdekk-effekten. Da kan det bli veldig blankt og glatt. Dette er området som ofte ikke saltes, sier Aalbergsjø i Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Statens vegvesen sier de godtar snø- og issåle gjennom vinteren på en del av veiene på riksveinettet ute i distriktene.

Det skal være god nok friksjon for trafikantene uavhengig av dekktype på bilen, piggdekkandel på strekningen og driftsklasse, understreker Nonstad i Statens vegvesen.

Riksveiene i Oslo har en høy standard med krav til hyppig brøyting og strøing. Dette veinettet ligger i vinterdriftsklasse A, den høyeste vinterdriftsklassen. Her skal det normalt være bar vei, opplyser Statens vegvesen.

Info Piggdekk og miljø To av baksidene med å velge dekk med pigger og ikke uten, er slitasje på veinettet og veistøv. Blant de største kildene til luftforurensing er partikler fra biltrafikk og veislitasje, opplyser Miljødirektoratet.

Redusert bruk av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer, opplyser Statens vegvesen på sine sider. Vis mer

– Disse kan vurdere piggdekk

– Hvem bør kjøre med piggdekk?

– De som føler seg utrygge på piggfrie dekk bør vurdere piggdekk. En utrygg sjåfør er en dårlig sjåfør, sier Aalbergsjø .

Han registrerer at flere nå vurderer å gå over til piggdekk.

– Spesielt store elbiler er nå så tunge at når de begynner å røre på seg i feil retning er det mye masse som skal stoppe, sier han.

Problemet med piggfritt er ikke fremkommeligheten, understreker Aalbergsjø.

– De fleste kommer fram og opp. Problemene oppstår når en skal ned bratte og glatte bakker eller trenger god bremseeffekt, sier Kjell Magne Aalbergsjø.

Sverger til pigg

Blant de som kjører rundt på norske veier og har tatt et bevisst valg om hvilke dekk bilen skal ha, er Cato Menkerud fra Lillehammer. Han er «piggdekk-fan».

49-åringen som står med tre NM-gull i rally som kartleser, for blant andre Petter Solberg, bor og jobber på Lillehammer og forteller at forholdene i området gjør valget enkelt.

– Jeg som bor her og kjører mye lokalt, mener at piggdekk er det absolutte beste. Her er det mye snø og Lillehammer er «motbakkeland». Det er en del bratte bakker. Da er det veldig greit å ha pigger.

Bensinstasjoneieren som er vant til raske biler, forteller at så lenge han blir kjørende i området, blir det med piggdekk på bilen.

PIGG: Cato Menkerud, rally-kartleser og lillehamring, bruker piggdekk når han ferdes med bil.

Info KJØRETIPS Kjører du med piggfrie dekk og det er glatt kan du ta disse grepene, råder Kjell Magne Aalbergsjø. Det er ikke alle gitt å håndtere en sladd, selv i lavere hastigheter, så det beste er å unngå den.

Velge bedre hvor du legger bilen i kjørefeltet.

Bare 20 centimeter til høyre for sporet alle andre kjører i, kan det være bedre friksjon med for eksempel noe grus og litt grovere overflate.

Om du velger piggdekk: Det er fortsatt viktig at nye piggdekk «kjøres inn».

En bør unngå brå oppbremsinger og rask akselerasjon, og gjerne kjøre litt forsiktig i svinger og rundkjøringer de første 50 milene.

Da får dekkene en myk start og lengre levetid. Vis mer

– Gi forsikringsrabatt

Pensjonert ambulansearbeider Knut Tveiten fra Arendal tar til orde for piggdekk-påbud.

– Det er veldig mye is på veien i Agder, og det blir nok ikke mindre fremover. Påbud om piggdekk i kystnære strøk på Sørlandet og Østlandet bør vurderes, sa Tveiten.

Nå stiller han spørsmålet:

– Hvorfor kan ikke de som benytter piggdekk få en lavere forsikring når de antagelig kjører mer sikkert vintertid?

Forsikringsselskapet Fremtid sier de på en måte gjøre det.

– Prisingen tar hensyn til kommune og biltype og tar hensyn til områder hvor det er vanlig å bruke piggdekk, sier Fremtinds kommunikasjonssjef Anette Grønby Rein.

– Men vi kan ikke per i dag se hvordan en slik rabatt skulle bli praktisert på en fornuftig måte for kundene våre, sier hun.

– Men mer salting og vintervedlikehold på utsatte veier trenger vi, slår Grønby Rein fast.

GI RABATT: Den erfarne ambulansearbeideren Knut Tveiten mener en piggdekk-rabatt på forsikringen er veien å gå.

Gjensidige utelukker ikke at de frem i tid igjen vil vurdere piggdekkrabatt, svarer kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

– Hvis forsikringsselskapene skulle gi blank rabatt til alle som kjører på piggdekk, vil det undergrave mange års innsats med å bekjempe problemet med svevestøv og forurensning i de store byene, sier kommunikasjonssjef i If Sigmund Clementz.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post

Del på Facebook Messenger