I 700: En rekkevidde på inntil 70 mil (NEDC, utgående og snill målemetode) er antydet på BMWs nye helelektriske «våpen». Foto: Automedia/BilNorge.no

Her er BMWs første el-SUV

Terje Ringen (Bladet Bil/BilNorge.no)

Publisert: 09.02.18 13:58

BMW har lovet oss en batteridrevet SUV innen 2020. Her er en prototyp knipset under testing i Lappland.

Toppsjef Harald Krüger har lovet 25 elektrifiserte BMW-er innen 2025 , og har antydet en mulig rekkevidde på inntil 700 kilometer.

Vi kan forvente at i-serien utvides med flere modeller enn dagens i3 og i8, eksempler på det har vi fått gjennom i Vision Dynamics som ble vist i Frankfurt sist høst og Next 100 som ble presentert i anledning 100-årsjubileet i 2016.

Men i tillegg har BMW registrert hele navnerekken fra iX1 til iX9 for kommende SUV-modeller.

Først ut blant SUV-ene er iX3 som skal på markedet i 2020, og på bildet er den knipset av Automedia under testing i kaldt klima.

Prototypen på bildene ser ved første øyekast ut som en ordinær X3, men legg merke til at den mangler eksosrør og at det ligger store batteripakker under bilen. I tillegg er den merket med Electric Vehicle.

Om BMW velger å legge den batteridrevne iX3 så tett opp til den ordinære X3 som disse bildene indikerer, velger de en helt annen strategi enn Audi, Jaguar og Mercedes har gjort med sine el-SUV-er, e-tron, I-Pace og EQ.

Men det er fortsatt et par år til bilen skal på markedet, så dette kan godt være en X3-basert «bastard» der fremtidens teknologi testes ut. Vi vil få bedre indikasjoner på det når en konseptbil vises, noe som antagelig skjer i løpet av 2019.