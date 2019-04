FORNØYD MUSK: Norges elbilsalg falt i god jord hos Tesla-gründeren. Her fra lanseringen av den ny Tesla-modellen for to uker siden. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Elon Musk hyller Norge på Twitter

Tesla-gründeren er tilsynelatende meget fornøyd med elbilsalget i mars, som for første gang sto for over 50 prosent av nybilsalget.

Rekorden, som ble omtalt av E24 tidligere mandag, har også kommet selveste Elon Musk for øret. Norsk elbilforening delte nyheten på Twitter, og noen timer senere dukket innlegget opp hos Musk, som ganske enkelt skrev «Norway» med norske flagg og hjerter rundt.

Det er kanskje ikke så rart milliardæren er fornøyd med de ferske tallene – det er nemlig Tesla som leverte flest elbiler av en enkeltmodell i løpet av mars – hele 5315 eksemplarer av nye Model 3.

I fjor var Norge Teslas fjerde største marked, kun bak USA, Kina og Nederland.

Musk var selv på norgesbesøk for knappe to måneder siden, for å gå gjennom servicen av Tesla-biler i Norge:

Det er ikke bare Musk som jubler over de ferske tallene. Generalsekretær i Norsk Elbilforening, Christina Bu, sa til E24 tidligere mandag at Norge har grunn til å være stolt over rekorden.

– Elbilpolitikken virker nå så godt at flertallet foretrekker elbil når de skal kjøpe ny bil. Vi nærmer oss et massemarked for elbil. Norge viser hele verden at elbilen kan erstatte bensin- og dieselbilene og bli et viktig bidrag i kampen for å kutte klimagassutslippene, sa hun.

Også miljøbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), var godt fornøyd med mars-resultatet.

– Oslo er nå hele verdens elbilhovedstad. Så langt denne måneden har åtte av ti nybilkjøpere i byen valgt elbil. Det er helt utrolig, og jeg er stolt av at så mange Oslo-folk velger miljøvennlig.

Publisert: 01.04.19 kl. 20:38