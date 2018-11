IKKE HELT KLART BAK: 19.768 biler som ble utstyrt med Volkswagens jukseprogramvare, er fortsatt ikke utbedret. Her måles en dieselbil fra Volkswagen i 2015 i Frankfurt an der Oder. Foto: PATRICK PLEUL/DPA

Dieselbileiere saksøker Volkswagen - vil ha erstatning

Tysklands største forbrukerorganisasjoner går til søksmål mot Volkswagen, på vegne av eiere. Norske forbrukerorganisasjoner vil vurdere om en rettsavgjørelse kan brukes for norske eiere.

Målet er økonomisk kompensasjon for to millioner eiere av dieselbiler, biler som viste seg å ikke være like miljøvennlige som det produsenten solgte dem som, skriver Automotive News Europe.

Det er litt over tre år siden Volkswagens juks med dieselbiler verden over ble avslørt .

Mens amerikanske VW-eiere fikk en kompensasjon på 1000 dollar (drøyt 8000 kroner), fikk hverken tyske, eller norske, eiere en krone.

Etter at erstatningen i USA ble kjent, forklarte Volkswagen at man i Europa har andre tekniske løsninger tilgjengelig enn i USA, fordi det der er andre krav til utslipp. I EU ble det godkjent tekniske løsninger som gjør at bilene etterlever utslippskrav, uten at det påvirker bilens øvrige egenskaper, ifølge Volkswagen.

Lang vei til erstatning

Nå øyner eierne i Tyskland et håp om erstatning.

Tysklands to største forbrukerorganisasjoner, ADAC (bilforbrukerorganisasjon) og VZBV (føderal forbrukerorganisasjon), har stevnet Volkswagen etter at det 1. november ble innført nye regler for gruppesøksmål i Tyskland.

Seksjonsleder for NAF Advokat, Vigdis Svennungsen, sier til VG at veien til et resultat for de tyske eierne kan synes å være lang.

– Retten må først ta stilling til om det er grunnlag for gruppesøksmål. Deretter skal de vurdere om det er grunnlag for forbrukerne til å rette et krav mot VW. Kommer de til at det foreligger et grunnlag for et gruppesøksmål og et krav, må hver forbruker deretter selv gå til sak for å få dom for sitt konkrete krav, sier Svennungsen.

– Vi synes det er fint at vår tyske søsterorganisasjon er med på å prøve en slik sak for retten, understreker Svennungsen.

Fobrukerrådet opplyser at de vil følge saken i Tyskland med interesse.

– Vi vil vurdere utfallet der med hensyn til om det er noe mer som kan og bør gjøres for de norske forbrukerne, opplyser fungerende direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet, Pia C. Høst.

FAKTA: SÅ MANGE ER UTBEDRET TIL NÅ 164.736 biler er berørt i utslippssaken i Norge, av disse er 140.959 biler i privat eie.

1. oktober 2018 var 88 prosent av bilene utbedret.

Forbrukerrådet har til nå meklet i 208 saker mot Volkswagen-importøren, bare et fåtall av dem gjelder utslippssaken.

I samme periode mottok Forbrukerrådet i underkant av 29.152 spørsmål om bil. Kilde: Forbrukerrådet

Norsk løsning var megling

Da det ble kjent at VW hadde jukset med utslippsmålinger i 2015, vurderte Forbrukerrådet hvordan de skulle løse saken til det beste for eierne.

– I Norge har vi et godt regelverk for massesøksmål, men vi valgte å megle direkte med Møller-gruppen. Lovverket gir rett til reparasjon. Først hvis feilen ikke blir rettet, kan det være snakk om kompensasjon, sier Pia C. Høst.

Et eventuelt massesøksmål måtte også vurderes for rettsmekling før en eventuell dom, legger hun til.

– I Tyskland går forbrukerorganisasjonen til sak for at bilene har forurenset mer enn de skal. Så lenge det ikke er en utgift du kan dokumentere, så vil du ikke ha rett på det etter norsk lov. Å bevise at du ikke får, eller kommer til å få, solgt bilen din til riktig pris alene på grunn av forurensingsjukset høres ut som en vanskelig sak, sier Høst videre.

Lite å utsette

Forbrukerrådet har hatt lite å utsette på importøren av bilmerkene det var jukset med, Volkswagen, Audi og Skoda.

– Møllergruppen kom oss i møte i meglingen og satte i gang å reparere alle bilene, noe de også har rett til å gjøre, sier hun.

Harald A. Møller opprettet et eget callsenter for alle bilene som hadde vært utsatt for juks, og eierne ble kontaktet med brev og SMS for innkalling til reparasjon. For folk som bor langt unna et verksted er kom en egen servicebuss for å utføre fiksen.

– Det eneste vi har å utsette på prosessen er at det har tatt lang tid. De er ennå ikke ferdige, melder Høst.

– Husk at du kan klage på reparasjonen. Vi har fått tilbakemelding fra folk som mener bilen yter dårligere, understreker Pia C. Høst i Forbrukerrådet.

NAF: Flere klager på feil etter fiks

På spørsmål om hvilke vurderinger NAF har gjort med hensyn til en eventuell erstatningssak mot Volkswagen-importøren, sier seksjonsleder Svennungsen at de først og fremst har konsentrert seg om å hjelpe medlemmer som har fått feil på bilene etter programvareoppgraderingen.

Det har tidligere kommet frem at bileiere har måttet betale 15-20.000 kroner i reparasjon etter oppgraderingen, feil som NAF anser som følgeskader etter diesel-utbedringen .

– Hvis du leverer inn en velfungerende bil til oppgradering, skal du få igjen en bil som er like velfungerende, sa teknisk konsulent i NAF, Audun Bergerud til VG i fjor da vi omtalte saken.

Kommunikasjonssjef for Volkswagen hos importøren Harald A. Møller, Anita Svanes, opplyste da at de har goodwillordninger som kan dekke slike feil.

Forbrukerrådet har tidligere advart mot firmaet Klagehjelp, som tilbød bileiere en mulighet til å delta i et gruppesøksmål, mot å betale 1640 kroner.

– Kunden har fått et annet produkt enn det han betalte for. Det er greit at Forbrukerrådet og NAF har gjort seg opp en mening, men det finnes norske jurister som er av en annen oppfatning, og som mener det er rom for å få kompensasjon, sa Dag Rune Flåten, daglig leder i Klagehjelp, da VG omtalte saken.