PROVOSERT: – Dette er tillitsbrudd, jeg savner en forutsigbar politikk, sier elbileier Hélène A. Formo fra Oslo.

Prisbyks på lading i Oslo: − Fraråder å kjøpe elbil

Etter et lynraskt effektuert vedtak i bystyret onsdag forrige uke, våknet Oslos elbileiere opp til nesten tredobbel pris på kommunens gateladere.

Dette er den andre prisøkningen på et halvt år, ifølge Elbileforeningen.

Før 1. juli i år var satsene 12 kroner timen for natt og 17 kroner per time for daglading.

Fra torsdag den 8. desember er billigste timepris til 35 kroner (natt), mens den dyreste timeprisen er på 62 kroner (dag), ifølge prislisten.

Elbileiere i Oslo som lader på gaten rister på hodet av den uventede prisstigningen.

– Det er provoserende at prisen endres, og det uten beskjed, sier elbileier Hélène A. Formo.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu girer seg også opp.

– Vi vil nå ikke anbefale noen i Oslo som ikke har egen parkeringsplass å bytte til elbil. Det er blitt dobbelt så dyrt som å kjøre med bensin og diesel, sier Bu.

Hun kaller prisøkningen umusikalsk med tanke på de trange tidene vi er inne i.

– Skal Oslo kommune nå flå innbyggerne, som de i årevis har oppfordret til å kjøpe elbil? Oslo har vært en forgangsby for å tilrettelegge for elbil, dette er et plutselig brudd med politikken, sier Bu.

– GLEM DET: – Oslo har et ekstremt ambisiøst mål når det gjelder klimakutt, som at alle biler på veien i Oslo være nullutslippsbiler innen 2030. Det kan de bare glemme, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Vil vurdere å bytte

Hélène A. Formo og ektefellen bor i en blokk sentralt i Oslo, uten garasje. Bilen parkeres i gaten og lades normalt på Oslo kommunes ladeplasser.

– Hvis ulempene med elbiler blir større enn med fossilbil, da vurderer vi å bytte tilbake, sier hun.

Lørdag morgen var hun oppe klokken seks for å koble bilen av laderen og finne en ny parkeringsplass.

Da kvitteringen for ladingen tikket inn i appen, ble Formo provosert.

Prisen ble 345,63 kroner.

For omtrent et år siden var prisen for cirka samme lading 77,25 kroner.

Paret har finregnet på de to kvitteringene, som også VG har sett. For ett år siden kostet ladingen 7,13 kroner per time. Lørdagsnattens lading kostet 44 kroner per time.

Det blir en prisøkning på 521 prosent, slår Hélène A. Formo fast.

– Det kunne sikkert blitt noe rimeligere om vi hadde flyttet bilen tidligere, men hvem orker å stå opp klokken tre på natten og jakte på ny parkeringsplass, sier hun.

DYRT: Drosjesjåføren Yassin Suleiman ladet med ny takst på Storo i Oslo. – Det ble plutselig veldig dyrt denne uken, sier han, mens han blar frem kvitteringer på mobiltelefonen. De viser blant annet at 6,5 timer lading på natten og utover morgenen fra 1. desember kostet drøye 90 kroner, mens 12 timer natt til lørdag og utrover dagen kostet 495 kroner.

– Vinglete politikk

– Hvilke tanker gjør du deg om prisøkningen?

– Også elbilister skal betale. Det som opprører meg er vinglete og uforutsigbar bilpolitikk. Folk tar valg anbefalt av myndighetene. Når denne prisøkningen kom, bidrar det til uforutsigbarhet. Vi gikk over til elbil for to år siden, på grunn av miljø og pris. Vi sykler ellers begge hele året, sier Formo.

Hun peker på at det å kjøre elbil allerede innebærer en del ulemper, som rekkevidde og ladepauser på langtur, som krever litt ekstra planlegging.

– Det er også tidvis vanskelig å finne ladeplasser i gaten. Oslo kommune har dessuten fjernet en haug parkeringsplasser i tillegg til at det koster 1700 kroner i året for å parkere i gaten. Hadde vi kunnet lade hjemme på tunet med strømstøtte ville det selvsagt vært enklere og billigere, sier Formo.

– Velg elbil

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG) vil ikke være med på at kommunen tar seg for godt betalt for gateladingen.

– Strømprisene har skutt i været, ladeprisen har stått stille. Elbileiere har fått lade til lavere kostnad enn det kommunen betaler for strømmen. Kommunen får ikke en krone i strømstøtte. Derfor bestemte bystyreflertallet at ladeprisene skulle øke, skriver hun til VG.

Målet er at kommunen skal gå i null, og hverken subsidiere eller tape penger på privat elbilladingen.

Byråd Stav sier at selv med de nye prisene vil det for de fleste fortsatt være svært gunstig å bruke elbil i Oslo, med halv pris i bomringen og 70 prosent rabatt på parkering.

– Det skal alltid lønne seg å velge elektrisk i Oslo, for den som må eie bil, sier hun.

Og legger til:

– Ladeprisen vil justeres ned igjen så fort som mulig når strømprisen går ned.

FULL GASS: – Oslo har ikke gitt opp klimamålene, tvert imot. Det ble solgt rekordmange elbiler i november. Oslo har flest elbiler per innbyggere i verden. Neste år kutter vi rekordstore klimagassutslipp, med 33 prosent. Vi er på god vei mot å bli verdens første storby uten utslipp, Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel.

Info Fakta Oslo kommune har over 2000 kommunale ladepunkter. 350 nye ladepunkter skal være klare innen neste år.

Rundt halvparten av laderne har en effekt på 3,6 kW, men stadig flere er 7,2 kW-ladere. Der det er 400-volts TN-ett bygges det ladere med en effekt på 11 eller 22 kW.

På en lader med 3,6 kilowatt effekt tar det lengre tid å lade.

En annen viktig faktor som bestemmer hvor raskt man kan lade batteriet, er bilens ombordlader. Den skal sørge for å «gjøre om» strømmen, inn i batteriet (som har likestrøm).

Med en bil som tar raskere lading (ombordlader med større effekt) og dersom laderen gir høyere effekt, kan bilens lades raskere og noe rimeligere.

Oslo kommune har gitt støtte til hjemmelading i borettslag og sameier som har muliggjort over 55000 ladepunkter. Vis mer

Eksempel: 31,7 kr per mil

Elbilforeningen har regnet frem et priseksempel for hva det koster å kjøre en Volkswagen e-Golf på an drøy natts gatelading i Oslo.

Forutsetningen er at bilen settes til lading klokken 18.00 og kjører fra p-plassen klokken 08.00 neste morgen.

For to timer dagtakst på 98 kroner og 12 timer nattakst til 420 kroner, koster denne ladingen 518 kroner. Da har bilen stått i 14 timer og en god stund etter at batteriet var fullt.

Dersom et batteri på 31,5 kWt legges til grunn, og at bilen er ladet fra 20 til 100 prosent, samt bruker 1,54 kWt/mil, vil prisen per mil ifølge Elbilforeningen bli 31,70 kroner.

– Treg gatelading i Oslo koster i de fleste tilfeller mer per kilowattime enn det kommersielle selskaper tar for lynlading, sier Christina Bu. Hun mener ladeprisene i Oslo fremstår som superprofitt.

Sirin Stav mener Elbilforeningens «worst case»-regnestykke blir altfor enkelt.

– Prisen vil variere med type bil, ladestasjon, sjåførens kjørestil og ladetakst.

Bedt om innsyn

Elbilforeningen har bedt om innsyn i innsyn i tallgrunnlaget for å sjekke hvordan kommunen har regnet seg frem til at ny pris er «riktig pris».

Oslo kommune bruker en prismodell der kundene betaler for tiden de står, og ikke for hvor mye energi batteriet faktisk blir ladet med.

Elbilforeningen mener denne må nedres til at man betaler for den strømmen man faktisk får.

– Det jobber vi med allerede. Vi anslår det vil kunne være på plass i løpet av neste år, skriver byråd for miljø- og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG).