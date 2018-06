IKKE KJIP: Model 3 er ikke uten videre et forsøk på å krympe Model S, men heller å bygge en elektrisk folkebil. Det tradisjonelle bagasjerommet utvides med å legge ned seteryggene (60/40 splitt). Under gulvet bak er det et ganske stort ekstrarom. Inkludert det lille bagasjerommet foran laster bilen 424 liter. Samlet volum er greit, men heller ikke mer. Foto: ØYVIND SKAR/BLADET BIL/BILNORGE.NO

Prøvekjørt Tesla Model 3: Er «problembarnet» verdt å vente på?

Er alle forsinkelsene med Teslas «problembarn» i ferd med å gjøre bilen uinteressant fordi konkurrentene nå innhenter forspranget?

Det begynner å dra seg til med konkurrenter i det folkelige elbilsegmentet. Mange som var tidlig ut med å sette seg på liste for Tesla Model 3, har hoppet over eller også satt seg på liste for Hyundai Kona eller Kia Niro EV. En del har nok også valgt å kjøpe nye Nissan Leaf – elbilen som opplever så eventyrlige salgstall i Norge at den har vippet selveste VW Golf (alle drivliner inkludert) av tronen.

Elon Musk har selv meldt om en rekke flaskehalser i produksjonen av Tesla Model 3 , som kommer til Norge først i 2019. Dermed måtte vi til California for å kjøre den. Etter å ha kjørt bilen noen hundre kilometer i San Francisco-området er svaret på spørsmålene i innledningen ja, men det avhenger av hva den endelige prisen blir.

I USA koster bilen med den minste batteripakken (50 kWh) fra 35.000 dollar (ca. 280.000 kroner) og rundt 45.000 dollar med stort batteri (75 kWh, 360.000 kroner), begge priser før incentiver og moms.

Norsk pris på Model 3 er ikke kommunisert. Nissan Leaf i toppmodell koster 304.900 kr, VW e-Golf 326.900 kr, Hyundai Kona 325.900 kr og BMW i3 er priset til ca. 370.000 kr, før ekstrautstyr.

Elbiltoppen 1. Nissan Leaf, 4669. 2. VW Golf, 2612. 3. BMW i3, 2456. 4. Tesla Model X, 1552. 5. Tesla Model S, 1395. 6. Renault Zoe, 1187. 7. Hyundai Ioniq, 859. 8. Kia Soul, 529. (Registrerte, nye elbiler hittil i år. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken)

Foran flere

Ingen av konkurrentene i markedet i dag når per nå Tesla Model 3 til forskjermen i hurtighet kombinert med rekkevidde, smidighet og kjøredynamikk, kan vi slå fast etter å ha kjørt noen hundre kilometer på veiene i og rundt San Francisco

Innvendig skiller Tesla Model 3 seg fra alle andre 4,7 meter lange sedaner. Her finner du ingen instrumenter, kun girvelger og blinklysbryter samt to multifunksjonsknapper, en på hver side av det lille rattet.

All informasjon og nesten alle funksjoner ligger på den 15 tommer store skjermen montert midt på dashbordet. Skjermen er delt slik at viktig informasjon som fart etc. befinner seg i et felt oppe til venstre.

Rekkevidden

Tesla har så langt ikke sagt mye om batteristørrelsen, men oppgir rekkevidden – avhengig av batterivalg – fra 220 til 310 miles (350 til 500 km) målt etter den amerikanske EPA-standarden.

Særlig på motorvei i hastigheter rundt 80 miles (opp mot 130 km/t) forbrukte bilen overraskende lite strøm. Siden kjøringen foregikk i rundt 15 grader, tror jeg det hjemme skal være fullt mulig i sommerhalvåret å få rundt 400 kilometers rekkevidde ut av den største batteripakken.

Gode seter

Premiumsetene er passe faste, gir god sidestøtte og har mange elektriske reguleringsmuligheter. Her satt jeg virkelig godt. Setevarme og innstillingsminne styres på skjermen. Setene leveres ikke med kjøling.

Baksetet er greit nok, og 92 centimeter takhøyde holder for de fleste. Beinplassen foran oppleves overdådig, bak er det trangere og sittestillingen litt lav.

Speil og ratt (tilt og høyde) justeres med samme knapp som styrer volumet på et ellers prima lydanlegg.

Ytelse er bilens definitive styrke, så her er det bare å skuffe på. Tesla snakker ikke så høyt om effekt, men det skal være 258 hk i basisversjonen og 271 hk i toppmodellen som skal ta deg til 100 km/t på litt over fem sekunder. Ikke mye annet i klassen følger det før du passerer trekvart million eller mer i pris.

Chassiset henger greit med. Bilen oppleves sportslig (to demperoppsett) og styringen – som kan stilles på tre nivåer – er presis nok i normalstilling.

Ikke så komfortabel

Vi er nå ved bilens svakhet. Der BMWs 3-serie både leverer komfort og førsteklasses kjøreopplevelse, mener jeg Teslas oppsett er for sportslig til vanlig kjøring.

California, som resten av USA, er kjent for mye dårlig asfalt, særlig inne i byene, og noen timer på San Franciscos veier var bortimot en plage. Selv eieren av bilen bemerket akkurat det før jeg tok av sted. Tverrgående skjøter i veien slo i bilen og fikk den forholdsvis simpelt bygde midtkonsollen til å skrangle.

I Model S og Model X reddes komforten av luftfjæringen. Det kan du ikke få til Model 3.

