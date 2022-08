TRØBBEL: En Tesla-eier var misfornøyde da jekkepunktene på bilen ble deformert.

Tesla oppført på «svarteliste» i Sverige

Etter at Tesla ikke rettet seg etter en avgjørelse i en reklamasjonssak, har et svensk forbrukertidsskrift satt bilprodusenten opp på sin egen «svarteliste».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder blant andre det svenske bilforbrukerbladet Vi Bilägare.

Det er forbrukertidsskriftet Råd & Rön som setter opp listen over virksomheter som har valgt ikke å følge vedtak i tvisteløsningsorganet Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Bilbransjen dominerer «svartelisten», som nå består av 227 virksomheter, fordelt på ulike bransjer, skriver Göteborgs-Posten.

81 av virksomhetene er innenfor bilbransjen.

Det tar to år med «plettfri vandel» før en virksomhet fjernes fra listen.

Ødelagte jekkepunkter

I den siste oppdateringen av listen, for august, er Tesla oppført.

Årsaken er at den svenske Tesla-importøren ikke ville la en eier heve kjøpet, slik ARN anbefalte.

Tesla Model 3-modellen det er snakk om kostet ny over 710.000 svenske kroner, ifølge Vi Bilägare.

Vi Bilägare har ettergått saken. Kjøperen oppdaget at jekkepunktene under bilen ble ødelagt. Metallet var sprukket og bøyd. Bileieren ønsket dermed å heve kjøpet.

Tesla hevdet på sin side at dette ikke er konstruksjonsfeil, men en «kosmetisk defekt», som hverken påvirker funksjon eller sikkerhet. Dersom Tesla skulle reparert jekkepunktene, ville det medført at også batteriet måtte byttes.

VG har vært i kontakt med talsperson Marit Lade i Tesla i Norge. Selskapet har ingen kommentar til saken.

Les også Disse bilmerkene har flest og færrest feil Rekkevidde topper listen, men også et annet og kanskje overraskende irritasjonsmoment ender høyt på listen for eiernes…

Ingen norsk «svarteliste»

I Norge finnes ingen «liste» for virksomheter som ikke retter seg etter avgjørelser i det norske motsvaret, Forbrukerklageutvalget (tidligere Forbrukertvistutvalget).

Professor Trygve Bergsåker har ledet forbrukerklagenemnda i en årrekke. Han sier til VG at det ikke er et like stort behov for en liste over virksomheter som ikke følger vedtak, fordi vi har et annet system.

– I Norge avgjøres sakene i Forbrukerklageutvalget, og disse er såkalt tvangskraftige, det vil si at de har samme virkning som en dom. Den som taper saken, kan ta den videre i rettssystemet, sier Bergsåker.

– I Sverige er man i prinsippet like langt dersom motparten ikke retter seg etter vedtaket.

I 2021 ble 78 prosent av ARNs vedtak fulgt.

Forbrukerklageutvalget (FKU) i Norge behandler rundt 1500 til 2000 saker hvert år. Alle avgjørelser er offentlig tilgjengelige, hos Forbrukertilsynet.

– Jeg har ikke eksakt tall, men i Norge har vi relativt få saker der motparten ikke retter seg etter vedtaket, sier Bergsåker.

Forbrukerklageutvalget i Norge er gratis å benytte. I dag er behandlingstiden to år.

– Det er helt forferdelig med så lang behandlingstid. Vi var nede i omtrent null behandlingstid for to-tre år siden, sier Bergsåker.

Omlegging

Bakgrunnen for den lange behandlingstiden er et etterslep som følge av omleggingen av forbrukerfeltet. I 2019 ble det besluttet at Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget skulle flyttes fra Oslo til Grenland, etter hvert ble Porsgrunn lokasjonen.

Instansene sorterer under Barne- og familiedepartementet.

Som en følge av flyttingen sa mange jurister opp.

– Så kom pandemien i tillegg. Nå gjennomfører vi møtene digitalt. Den nye organiseringen er veldig bra, men har skapt restanser på grunn av overgangsperioden. Nå arbeider vi iherdig for å korte ned igjen behandlingstiden, noe jeg har et mål om at vi kan klare neste år, sier Trygve Bergsåker.