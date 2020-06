Stor guide: Dette må du vite før du kjøper bruktbåt

Aldri før har så mange vært i markedet for å handle bruktbåt, ifølge ekspertene. Her er en stor oversikt over alt du bør vite dersom du drømmer om en sommer på sjøen.

Hans Petter Treider

Nå nettopp

– Markedet støvsuges for bruktbåter. Jeg har aldri opplevd maken til interesse, forteller Vetle Børresen (27) entusiastisk.

