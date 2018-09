VINTERDEKK: NAF-magasinet MOTOR har testet årets vinterdekk. Foto: Lauri Ahtiainen, MOTOR

NAF-test: Vinterdekkene har aldri vært bedre

BIL, BÅT OG MOTOR 2018-09-24T06:55:17Z

Aldri har vinterdekk i NAF-magasinet MOTOR prestert så bra som i 2018. Piggdekket fra Nokian er best, og Pirelli er årets piggfrie overraskelse.

Publisert: 24.09.18 08:55

Artikkelen er levert av Motor.

Det gjør vondt å ta på dette dekket! Det nye piggdekket fra Michelin har nemlig hele 250 pigger. Det er ganske nøyaktig 154 flere enn på dekkene som de siste årene har falt jevnt på resultatlistene i Motors tester.

I fjor var Michelin nede på 10. plass. I år ender det på 2. plass. Resultatene i vinterdisiplinene på is er eksepsjonelt bra.

Men: Det er ikke alle bileiere som prioriterer egenskaper på is. Og et dekk kan aldri være best på alt. Derfor vinner heller ikke Michelin testen..

Best i alt er umulig

En annen av årets overraskelser, det piggfrie dekket fra Pirelli, dokumenterer at det er umulig å bygge inn topp egenskaper på alle underlag i ett og samme dekk.

Pirelli er nest best av de piggfrie dekkene i bremsetestene på is og på tørr asfalt, men nest dårligst i bremsetestene på snø og på våt asfalt.

Her finner du alle resultatene for alle dekkene i de ulike disiplinene på snø, is og asfalt – og kan finne dekket som passer dine behov best.

Piggdekk i Motors vinterdekktest 2018:

Piggfrie dekk i Motors vinterdekktest 2018:

Dekkene kjøpes inn anonymt

Motors dekktest gjennomføres av profesjonelle dekk-testere hos Test World i Ivalo i Finland.

Dekkene kjøres både utendørs og i store innendørs testanlegg med stabile temperaturer og føreforhold.

Dekkene kjøpes, så langt det lar seg gjøre, inn fra butikk. Dermed unngår vi at en produsent kan spesialtilpasse dekk som skal prestere godt i våre tester.

Hvis nye modeller ikke har kommet i salg ennå, plukker vi testdekk hos produsenten. Disse blir senere kontrollert opp mot dekkene som er kommet i butikk.

Prisene varierer stort, sjekk selv!

Vi oppgir ikke priser på dekk, ettersom disse er svært varierende ute i markedet. Er du på jakt etter maksimalt grep på is, bør du ta en kikk på det nye piggdekket fra Michelin. Resultatene på is er historisk bra i NAF -magasinet Motors tradisjonsrike vinterdekktest. Blant de piggfrie dekkene er Pirelli vinterens overraskelse.

Vil du vite nøyaktig hvordan dekkene presterer i de forskjellige disiplinene, les alle detaljerte tabeller hos NAF-magasinet MOTOR!