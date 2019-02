I NORGE: Her er Tesla-gründer Elon Musk på Tjuvholmen i Oslo i 2014. Nå er han tilbake i Norge for å se på forbedringene i servicetilbudet. Foto: Frode Hansen

Tesla-gründer Elon Musk til Norge etter service-trøbbel

Tesla-gründer Elon Musk kommer til Norge for å treffe det utskjelte serviceteamet til bilselskapet.

De rådyre elbilene selger uvanlig godt i Norge, men har fått mye kritikk i 2018 for treig service . Nå kommer gründeren selv for å ta en titt på hvordan Tesla skal forbedre seg.

På Twitter skriver Musk at han skal fra Amsterdam til Oslo for å gå gjennom service i Norge. Han legger til at han er spent på å se tusenvis av Tesla Model 3 på vei til Europa.

Teslas kommunikasjonssjef i Norge, Even Sandvold Roland, er svært hemmelighetsfull rundt Musk sitt besøk.

– Jeg kan ikke noe om planene hans, og han vil ikke være tilgjengelig for pressen. Det er et rent forretningsmessig besøk, sier Roland.

Han kan derimot bekrefte at det stemmer at tusenvis av Model 3 er på vei til Europa, men hvor mange som er forhåndssolgt til Norge vil han ikke ut med. Men han vedgår at Tesla har hatt en utfordring på servicefronten.

– Vi har erkjent utfordringer ved verkstedskapasitet i Norge. Vi har allerede tatt en rekke grep i 2018 for å forbedre kapasiteten, sier Roland.

VG får opplyst at Musk sitt besøk til Norge er nettopp for å se forbedringene, møte det norske teamet og se på planene fremover.

Musk uttalte seg nylig om problemene på service. Han sa da at noe av problemet med de lange ventetidene har vært logistikken rundt selve delene.

– Jeg tror vi har gjort en strategisk feil ved å ikke ha deler hos våre servicesentre. I stedet har vi oppbevart delene i distribusjonsvarehusene, noe som har gjort det umulig å foreta rask service. Først måtte bilen inn, så kunne delene bestilles til servicesentrene, hvilket gjorde at enkle jobber kunne ta flere dager, sa Musk til sine investorer under en kvartalsrapport.