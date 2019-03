VARMT OG VÅTT: Sommerdekktesten er kjørt i temperaturer på cirka 20 grader, og testbilen er Volkswagen Golf 1,4 TSI, med dekkdimensjonen 205/55 R16. Foto: Niklas Carle/Vi Bilägare

NAF/Motor: Dette er årets beste sommerdekk

Vinnerdekket i NAF-magasinet Motors sommerdekktest gjør et mageplask når det kommer til vannplaning, men er likevel det beste sett under ett.

Conti på topp

Blant premiumdekkene topper sjette generasjon fra et dekkmerke som alltid har hevdet seg godt i tester, nemlig Continental.

PremiumContact-dekket er best i fire av de ti delkategoriene, men får betydelig svakere karakter i de to vannplaningstestene.

– Vi er godt fornøyd med resultatet, selv om vi kunne ønsket toppscore på alle egenskaper. Et dekk består av en rekke kompromisser, der egenskaper ofte er motstridende og må balanseres mot hverandre. For eksempel er det stadig viktigere at dekket har lav rullemotstand, med tanke på forbruket. Dette krever mykere gummiblanding og noe mindre mønster. Hvis vi ikke skulle brydd oss om rullemotstand, men bare sikkerhet og vannplaningsegenskaper, ville vi valgt en hardere gummiblanding og mer mønster, sier produktsjef i Continental, Knut Knudsen til VG.

Testen er i samarbeid med det svenske bilforbrukermagasinet Vi Bilägare, og tar for seg syv såkalte premiumdekk. Med det menes de beste produktene fra de store, velkjente dekkprodusentene.

Vel det rette for deg

– Er du på jakt etter nye sommerdekk, er det lurt å ikke stirre seg blind på totalvinneren i testen. Les deltestene og finn det dekket som passer best til det føret du stort sett kjører på sommerstid, rådgir Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Finske Nokian Hakka Blue 2 er best på våt asfalt, men er så vidt mye svakere enn Continental-dekket på tørt føre, at det bare holder til annenplass.

– Det finske dekket var klart best på våte veier. Og det er en viktig egenskap siden det er under tøffe forhold, at dekkenes egenskaper har størst betydning, sier Sødal.

Også dekkenes egenskaper på støy er testet.

Her er hele Motors sommerdekktest for 2019.

BILLIG FORSIKRING: – Nye og gode sommerdekk på bilen er en billig livsforsikring, mener senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal. - Husk at dekkene er den eneste kontakten bilen har med bakken. Foto: NAF

Resultatlisten – dekk for dekk:

1) Continental PremiumContact 6–80 poeng

2) Nokian Hakka Blue 2–79 poeng

3) Dunlop Sport BluResponse–77 poeng

3) Firestone Roadhawk–77 poeng

5) Michelin Primacy 4–72 poeng

6) Goodyear EfficientGrip Performance–71 poeng

7) Bridgestone Turanza T005–69 poeng

8) Kontinentalt friksjonsdekk–60 poeng

TEST: Vi Bilägare har i en årrekke testet dekk for alle årstider og prisklasser, med dedikerte journalister som har stor faglig kompetanse. Foto: Niklas Carle/Vi Bilägare

Billigdekk frister stadig flere

– Dekkbransjen merker en dreining mot at kundene i større grad ønsker rimeligere sommerdekk, fastslår markedssjef Torleiv Dalen Haukenes hos Dekkmann, til bransjeorganet MotorBransjen.

Nokian har tidligere lansert sitt lavprisalternativ Nordman. Nå kommer Continental på banen med sitt dekkmerke Bestdrive.

Lavprisalternativene fra de store dekkprodusentene ligger ifølge Dekkmann på rundt 65–80 prosent av prisen på premiumdekkene. Disse er ikke testet av Motor/Vi Bilägare.

Etter mange års samarbeid med et finsk testselskap, har Motor i år alliert seg med det anerkjente svenske fagbladet Vi Bilägare i utvikling av sommerdekktesten.

Les mer om hvordan testen er utført, her.

