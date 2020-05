Prøvekjørt Skoda Enyaq: Slik er Skoda nye familie-elbil

IRLAND (VG) Det er størrelsen det kommer an på. Skodas kommende elektriske SUV, Enyaq, er helt i toppsjiktet hva angår bagasjeplass. Nå venter vi bare på prisen!

Oppdatert nå nettopp

Med over 50 mil lovet rekkevidde, et alternativt «billigbatteri» med kortere rekkevidde, nesten 600 liter bagasjeplass, bak- eller firehjulstrekk og mulighet for trekke tilhenger, seiler Skoda nye elektriske SUV Enyaq opp som en elbil for familier flest.

Vi har prøvekjørt kamuflerte førproduksjonsmodeller, og sett og sittet i den ferdige bilen uten kamuflasje – og kan avsløre en rekke spennende detaljer om en av neste års aller største elbilnyheter.

