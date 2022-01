Samletest: Årets elbiler!

Årets testede elbiler har et prisspenn fra under 300.000 kr til nær halvannen million – med rekkevidde og utstyr deretter. Her finner du test av 19 elbiler.

Av Hanne Hattrem

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

2021 ble nok et gjennombruddsår for elbilen.

Det var året da det for alvor kom elbiler i flere segmenter, aller flest familiebiler til mer «normale» priser.