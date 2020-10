GRATISPASSASJER? Bilbransjen advarer politikerne å legge moms på elbilen. Foto: Hanne Hattrem, VG

Advarer: − Momsfritaket har vi for å gjøre elbilene konkurransedyktige, og her er vi ikke ennå

Frikortet for elbilen kan gå mot slutten. Innføring av moms på elbiler er på trappene i flere av de største partiene.

Statsbudsjettforslaget om «årsavgift» på 2135 kroner for elbiler er trolig ikke den eneste avgiften elbilkjøpere kan vente seg i årene fremover. Forslaget til statsbudsjett er ikke vedtatt før det har fått flertall i Stortinget.

I disse dager snekres partiprogrammene for neste periode, som skal vedtas på partienes landsmøter til våren. Flere partier går i tanker om innføring av moms på elbiler i neste periode.

Det kan bety et stort tilbakeslag for elbilsalget i Norge, mener bilbransjen.

– Vi frykter at det som står i utkastene til partiprogram for stortingsvalget 2021 -2025 bare er starten på en avgiftsbølge som vil bremse elbilsalget og det grønne skiftet, sier rådgiver i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Christian Lagaard.

Sammen med Bilimportørenes Landsforening advarer de politikerne mot å innføre moms.

Lenger ned ser du hva flere partier mener om innføring av moms på elbiler.

BRÅBREMS: – Uten momsfordelen blir det bråbrems. Hvis elbiler blir dyrere tror vi at mange beholder sin eldre dieselbil eller bensinbil, forklarer Christian Lagaard, rådgiver hos NBF. Foto: Thomas Brun, NTB Kommunikasjon

– Elbilmoms et distriktsproblem

Bilbransjeforbundet mener innføring av moms på elbiler vil ramme bilkjøperne i distriktene hardest.

– I fylkene som har de større byene og i de store pendlerkommunene er elbilandelen stor. I Akershus 17 prosent, men vi skal ikke lenger enn til Telemark før elbilandelen er 3 prosent eller i gamle Sogn og Fjordane, med under en prosent. Vi drar ikke med oss hele landet på å gjøre elbilene dyrere. Bygdene må få tilgang på lading og modellene de trenger, sier Christian Lagaard.

Han viser til en landsdekkende undersøkelse der 62 prosent oppgir at det viktigste kriteriet når de velger bil at den fyller behovet. Kun 8 prosent sier at miljø er det viktigste.

– Urettferdig

– Er det ikke rettferdig at også de som kjøper elbiler bidrar, elbiler sliter like mye på veien, virvler opp svevestøy og er i like mange trafikkulykker?

– Over tid skal også elbiler bidra med mange milliarder inn i statskassen, men det er for tidlig nå, sier Lagaard.

– Hvorfor skal elbilkjøpere «få alt gratis»?

– Hvis man tror at prisen ikke har noe å si for å flytte bilkjøperne over på elektriske biler så tar man feil. Momsfritaket har vi for å gjøre elbilene konkurransedyktige, og her er vi ikke ennå. Hele landet må få like muligheter til å delta i det grønne skiftet, sier han.

GRØNNER PÅ: Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu. Foto: Mariam Butt, NTB

– Salget opp på bygda

– Forbrukerne må ikke slås i hodet med avgifter før elbilene tåler konkurransen. En forsiktig innfasing kan tidligst starte når markedsandelen for elbiler passerer 80 prosent av nybilsalget, generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Hittil i år er det registrert 98.897 nye biler. Av disse er 50.542 rene elbiler, en andel 51 prosent, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

– Det må bli like enkelt å kjøre elbil på bygda som i byen. Nå kommer elbilene med firehjulstrekk, god plass og lang rekkevidde. Det trenger mange, og derfor øker elbilsalget i typiske distriktsfylker, sier Bu.

Dette vil partiene for perioden 2021–2025:

PÅ GLØTT: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Her er hun i forbindelse med et besøk i hjembygda. Foto: Line Møller, VG

Arbeiderpartiet: Ja til momsfritak under 600.000 kr

Vil gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO₂-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler innen 2025.

– Arbeiderpartiet har foreslått at de som kjøper dyre elbiler betaler moms på beløpet som går over 600.000. Pengene vi sparer på dette kan blant annet brukes på flere ladestasjoner i distriktet og i borettslag, slik at elbil blir et reelt alternativ for flere, skriver nestleder i Ap og første nestleder i finanskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik.

Ap ønsker ikke generell innfasing av moms nå, og er skeptiske til årsavgiften på elbiler som regjeringen nå har foreslått.

– Forslaget deres gjør at folk som allerede har kjøpt familiebilen Nissan Leaf får økte utgifter, mens de som går til innkjøp av den dyreste elektriske Porschen fortsatt får flere hundre tusen i momsfritak. Det øker forskjellene mellom folk og gjør det ikke enklere for vanlige familier å gjøre en nødvendig, klimavennlig investering.

Høyre

Vil gradvis trappe ned elbilfordelene, i første omgang for de dyreste elbilene, men sørge for at det alltid skal lønne seg å kjøpe lav- og nullutslippsbiler.

Venstre: Vil beholde elbil-fordelene

Venstre vil tviholde på alle elbil-fordelene fram til 2025, og samtidig fortsette å skru opp avgiftene på bensin og diesel.

IKKE AVGJORT: Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Senterpartiet: Kan vente til elbilen er konkurransedyktig på pris

Har foreløpig to alternativer. Endre elbilfordelene slik at staten kun gir momsfritak opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full moms. Bruksfordelene (bompenger, parkering) reduseres gradvis.

Like gjerne kan Senterpartiet bestemme seg for å videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter. Også i dette forslaget skal bruksfordelene reduseres gradvis.

– Dette er et spørsmål som ikke er avgjort i partiet og som vil bli avgjort på vårt landsmøte i mars. Hvilken av disse to alternativene som får flertall er det ikke mulig å svare på i dag, skriver parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Når kan innføring av moms skje, med alternativ to?

– Programmet gjelder for perioden 2021–2025. Hva som til slutt blir vedtatt i programmet er umulig å si.

BILLIGERE BILER, UANSETT DRIVLINJE: Første nestleder i Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen, VG

Fremskrittspartiet: Alle biler skal bli billigere

Frp er midt inne i programprosessen. Sylvi Listhaug skriver til VG at elbilfordelene har skapt mye engasjement i Frp.

– Vi er opptatt av at det skal bli billigere å kjøpe bensin-, diesel- og hybridbiler. Folk skal kunne kjøpe seg den bilen som passer for seg også etter 2025. Vi ser at parti etter parti, i praksis foreslår å forby diesel- og bensinbiler fra 2025. Dette er grønn sosialisme, politikeres trang til å styre livet til folk flest. Vi vil innen kort tid sende ut første utkast til nytt partiprogram, med forslag til rammebetingelser for bil og bilhold, sier første nestleder Sylvi Listhaug.

