ELBIL-FLOM: Her er nyankomne biler i Drammen havn, som er landets største for bilimport. Ukentlig ankommer ca. 2.500 biler.

Titusener i skattesmell for dem som har firmaelbil

Odd Sund overtalte sine ansatte til å velge elbil som firmabil – mot deres eget ønske – fordi det ville lønne seg. Nå må han fortelle at det ikke lønner seg like mye likevel. Men SV varsler «omkamp».

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kom brått på, da finansministeren mandag varslet at Støre-regjeringen vil fjerne redusert sats for elbil i firmabilbeskatningen.

Det vil gi en kraftig skattesmell for de som kjører elbil som firmabil:

For en elbil med listepris på 600.000 kroner øker inntektspåslaget med 50.000 kroner. Det vil gi en skatteøkning på omkring 25.000 kroner, for dem som har høy marginalskatt og kjører elbil som firmabil, opplyser Skattebetalerforeningen.

Elbilforeningen har regnet ut at en elbil til 500.000 kroner som firmabil kan gi en skatteøkning på 14.000-18.000 kroner.

I dag er påslaget for elbiler 60 prosent av listepris. Hele denne fordelen fjernes i forslaget til endringer i budsjettet fra Støre-regjeringen.

OVERGANG: Bedriftsleder Odd Sund ønsker at de ansatte kjører elbiler som firmabil, først og fremst av miljøhensyn.

– Oppfordret til elbil

I forrige uke sendte Odd Sund, som er administrerende direktør i anleggsmaskinfirmaet Hesselberg Maskin på Frogner nord for Lillestrøm, en mail til selgerne i firmaet.

– Jeg oppfordret dem til å gå over til elbil. Det vil gi lavere skatt for den enkelte og firmaet får redusert arbeidsgiveravgift. Men hovedårsaken til at jeg ønsker de rundt 25 selgerne over på elbiler, er å bidra i det grønne skiftet. Det er også viktig for profilen vår overfor kundene, sier Odd Sund.

– Ville helst ha bensin eller diesel

– Selgerne jobber over hele landet og kjører 20–30 mil om dagen. De må som regel lade i løpet av dagen, så i utgangspunktet ønsket de seg en vanlig bensin- eller dieselbil for å slippe å bruke arbeidstiden til lading. Jeg har sagt at dette er helt greit, det er vårt miljøbidrag, sier Sund.

Firmaet har en rekke Skoda Enyaq og Audi Q4 e-tron i bestilling.

Mandag fikk Odd Sund en telefon fra bilselgeren.

– Jeg skjønner ikke hvordan regjeringen har tenkt her. Jeg håper de skjønner at det er en feil beslutning å fjerne skattefordelen. Jeg frykter konsekvensen blir at det vil bli vanskeligere å få folk å kjøre elbil som firmabiler. Nå må jeg ta en dialog med de gjelder. Jeg kjenner meg nesten litt skyldig for at det jeg har sagt, som nå ikke stemmer, sier Sund.

NYE GREP: – Vi forventer at Stortinget i budsjettforhandlingene gjør noe med den lave elbilandelen i leasing- og firmabil. Fjerning av miljøsatsen i firmabilbeskatningen må avlyses og det må tas nye grep for å fase inn elbil i leasing, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

– Rammer elbiler der de er dårligst

Generalsekretær i Elbilforeningen Christina Bu mener Støre-regjeringens forslag rammer elbiler der de allerede konkurrerer dårligst.

– Andelen elbiler som firmabiler er langt lavere enn for bilsalget ellers. Forslaget straffer dem som allerede har valgt grønn firmabil vil gi lavere salg av elbiler som firmabiler enn man ellers kunne fått. Det er jo det motsatte av det som er ønsket, sier Bu.

– Elbiler styrker seg litt

Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt (TØI) gir henne rett. Hans arbeidsfelt som forsker er kjøretøyparken, kjøretøyavgifter og klimarelaterte avgifter.

– Endring av firmabilbeskatningen gjør det betydelig mindre attraktivt å ha elbil som firmabil. Men det er den samlede effekt av alle avgiftsendringer som er mest interessant, sier Fridstrøm.

Da tenker han på avgiftsøkningen for ladbare hybrider, høyere CO₂-komponent i engangsavgiften for bensin-, diesel- og hybridbiler, innføring av omregistreringsavgift og full trafikkforsikringsavgift for elbiler og endringer i drivstoffavgiftene.

– Ladbare hybrider blir typisk over 100.000 kroner dyrere som følge av avgiftsøkninger, mens biler som bruker fra 0,6 liter drivstoff og oppover, av samme grunn blir rundt 20.000 kroner dyrere.

Fridstrøm mener elbilene kommer ut som knappe vinnere.

– Den samlede effekt vil trolig være at elbilenes konkurranseevne styrker seg litt, sier TØI-forskeren.

Ikke nøyaktig antall

Hittil i år er 63 prosent av det totale nybilsalget elbiler, mens andelen elbiler i næringsmarkedet utgjør 48 prosent, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Næringsmarkedet inkluderer også privatpersoner som leaser bil.

Det er vanskelig å få nøyaktig oversikt over antallet elbiler som i dag leases som firmabil, opplyser OFV. Totalen for leasing av elbiler som firmabil og privatleasing er drøyt 42.000.

Fra statsbudsjettet Solberg-regjeringen foreslo en pakke med endringer i bilavgiftene for å bremse fallet i inntekter fra bilavgiftene og samtidig styrke incentivene til å kjøpe elbiler.

Pakken omfatter økning av satsene i CO₂-komponenten i engangsavgiften for personbiler og innstramming av særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften.

Videre er det foreslått å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften.

Pakken med avgiftsendringer er balansert, ved at den bremser nedgangen i inntekter samtidig som incentivene til å kjøpe elbiler styrkes.

Støre-regjeringen foreslår at den videreføres. Regjeringen foreslår også å sette av 100 millioner kroner til etablering av hurtigladere der få slike finnes fra før. Kilde: Støre-regjeringens budsjettforslag Vis mer

SPØRSMÅL: Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier at partiet vil stille regjeringen spørsmål om effekten av forslaget.

SV: Dette tar vi tak i

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV sitter i energi- og miljøkomiteen for nøkkelpartiet: Regjeringen skal først gå til SV for å få flertall for budsjettet.

– Vi mener dette er en uheldig endring, som vi vil se på. Denne kan gjøre det mindre attraktivt å velge elbil som firmabil, sier Haltbrekken på telefon fra klimatoppmøtet i Glasgow i Skottland.

Haltbrekken sier de skal stille en del spørsmål til regjeringen om teamet før de starter på forhandlinger. Fristen er onsdag denne uken. Regjeringen vil svare fortløpende slik at det er et opplyst grunnlag som skal tas med inn i forhandlingene, forklarer han.

– Hva spør dere om?

– Vi har ikke sendt inn spørsmålene ennå, men vi lurer på om det er gjort noen beregninger av hvordan forslaget vil slå ut, og i så fall hvilke. Vi lurer også på om de har vurdert effekten av forslaget opp mot 2025-målet sier Haltbrekken.

2025-målet er Norges mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025.

– Hvor viktig blir denne saken i forhandlingene?

– Det er standardspørsmålet rundt mye om dagen! Svaret er at vi er opptatt av å få til større utslippskutt enn det regjeringen la frem, sier Haltbrekken.

SV legger frem alternativt statsbudsjett mandag.

INGEN MOTSTANDER: Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening understreker at bransjen ikke er imot elbilmoms eller at ulike elbilfordeler fjernes. – Men alt må ikke tas i ett jafs og skje plutselig. Ordningene må innføres gradvis og formuleres tydelig, slik at folk får tid til å absorbere det, sier Andresen.

– Underlig å fjerne

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening sier elbilandelen i firmabilmarkedet er lav og må opp.

– Mange har nok valgt bort elbil fordi det har ikke vært tilgjengelig elbiler med tilstrekkelig rekkevidde, firmabiler kjøres jo ofte mye og langt. Så har det heller ikke vært godt nok utbygd ladenettverk. Har du ikke tillit til at du kommer frem, da venter du med å kjøpe elbil. Nå kommer det elbiler som kan kjøres langt og det skal bygges ut mer hurtiglading i distriktene. Da virker det underlig å fjerne denne gulroten, sier Erik Andresen.

– Skummel snubletråd for elbilsalget

Norges største bilimportør frykter at den nye regjeringen tar et grep som kan gjøre at 2025-målet blir vanskeligere å nå:

– Å fjerne firmabilfordelen helt for elbilister gjør at mange på kort sikt kommer til å velge fossilt fremfor nullutslipp. Vi forventer at dette skjer allerede fra januar, om forslaget får flertall på Stortinget, direktør i Harald A. Møller Ulf Tore Hekneby.

Leder for Autolease Norge i DNB Haakon J. Marthinsen

Vanskeligere å nå målet

Leder for Autolease Norge i DNB Haakon J. Marthinsen opplyser til VG at de nå har en elbilandel på 71 prosent i sin portefølje.

– Men innstramming fremfor fortsatt tilrettelegging for elbiler i næring vil definitivt bidra til en reduksjon av leasede elbiler. Det vil dessverre sette et tydeligere spørsmålstegn ved om myndighetenes mål om nullutslipp innen 2025 vil realiseres.

Administrerende direktør Christina Åhlander i bransjeforeningen Finansieringsselskapenes Forening skriver til VG at det er uheldig at det påløper nye kostnader rett etter at en ansatt har fått en elbil som bedriften har anskaffet via kjøp eller leasing.