LADERETT: Regjeringen foreslår å gi andelseiere i borettslag lovfestet rett til å lade elbilen. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Går mot ny lov for elbileiere i borettslag: Skal få rett til å lade

Hvis styret nekter deg å lade elbilen i borettslaget, kan du snart kreve å få ladet med loven i hånd. Men bare på visse vilkår.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er en seier for elbilistene som vi har jobbet for lenge for. Det haster, og nå kan beboere vise til loven, som skal gi dem laderett, sier generalsektrær Christina Bu i Elbilforeningen om forslaget fra regjeringen, som nå er sendt ut på høring og altså ikke vedtatt ennå. Høringsfrist er 1. september i år.

Den kraftige veksten i antallet elbiler og økt etterspørsel etter ladeplasser er bakgrunnen for at regjeringen vil gi andelseiere i borettslag lovbestemt laderett. Retten skal gjelde, også der det ikke er flertall for å investere i ladepunkter på generalforsamlingen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Mange nye elbiler er på vei, også i rimeligere prisklasser. Her kan du se noen av nyhetene:

Kan bli dyrt

Dermed kan mange borettslag stå foran store kostnader til utbygging av ladeinfrastruktur.

– Siden dette er tiltak som kan komme alle beboerne til gode, er det naturlig at infrastrukturen bekostes av fellesskapet, sier Mæland.

Hun har også klare føringer til fordeling av andre utgifter: Ladeboksen og strøm bør bekostes av den enkelte elbileier. Forslaget innebærer ikke at man kreve å lade elbil på en vanlig stikkontakt, understreker departementet.

Les også: Venstre-Raja: – Vi blir lurt av elbil-bølgen

– Nødvendig infrastruktur

Det er bare dersom det skulle bli ekstremt dyrt å bygge ut elbillading, at en elbileier kan nektes å lade. Kostnadstaket for den enkelte andelseier er en halv «G», for tiden cirka 48.000 kroner. Dette er en såpass høy terskel at det neppe blir aktuelt for særlig mange borettslag å sette foten ned for lading av elbiler.

Departementet mener rammen balanserer hensynet til den enkelte beboers økonomi mot hensynet til interessen i å sette opp ladepunkt. Taket gjelder for kostnader knyttet til eventuell oppgradering av lokalt strømnett og etablering av ladeinfrastruktur frem til ladepunktet.

VERRE FØR: – Konfliktnivået var langt høyere tidligere. De fleste forholder seg nå til ladesystem for elbiler som nødvendig oppgradering av et garasjeanlegg. Tidligere fikk vi mange telefoner fra fortvilede elbileiere som møtte mye motstand i styrer og hos medbeboere og ikke fikk sette opp ladebokser, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Aksel Jermstad/Norsk Elbilforening

– Det er en nødvendig infrastruktur nå som over 40 prosent av bilsalget er rene elbiler, og alt nybilsalg fra 2025 skal være elektriske biler. Investeringen vil alle eierne i bygget tjene på, leilighetene vil bli mer attraktive, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

Også Elbilforeningen anbefaler å spleise på felles infrastruktur, og så må de som kjører elbil betale for strøm og ladeboks.

Fikk du med deg denne? UiO-ansatte kan låne elbiler gratis – foretrekker taxi

les også Frykter ladekaos for hundretusener av elbil-eiere

RÅD FOR LADING I BORETTSLAG: Tenk fremover: Hvordan tror man det ser ut om fem år.

Kontakt en kvalifisert rådgiver og få hjelp til å finne ut hva slags ladeanlegg borettslaget trenger.

Bygg et anlegg som kan bygges ut over tid, for å unngå større investeringer enn nødvendig.

Sett opp ladeinfrastrukturen helt eller halvveis, slik at det kan plugges på flere bokser etter hvert.

Velg et system med styring av strøm. La styret bestemme leverandør, slik at alle får like bokser i samme system med mulighet for styring av tilgjengelig strøm og eventuelt avlesing av forbruk.

Kostnadsfordeling: Felles infrastruktur dekkes av borettslag. Ladebokser, strøm og vedlikehold betales av den enkelte. En modell er å la elbileierne betale en litt høyere pris per kilowatt time, for å dekke opp for vedlikehold av anlegget.

Undersøk støtteordninger på forhånd, mange kommuner har dette.

Om det skal lades med stikkontakt må disse settes opp spesielt for elbillading, og man mister mulighet til smarte systemer. Dersom det er faktisk fare for svidd kontakt og dermed grunn til å nekte lading. Bransjen, DSB og Elbilforeningen anbefaler type 2 bokser. (Kilde: NBBL og Elbilforeningen) Vis mer vg-expand-down

Likt til kabel-tv og internett

– Å sette opp ladeinfrastruktur i borettslag er like selvfølgelig som opplegg for motorvarmere, kabel-tv og internett, noe som har vært store diskusjonstemaer i borettslag og sameier siden syttitallet. Da kabel-tv kom, var det mange som mente at det holdt med NRK og at man ikke trengte å spleise på mer. Men lovforslaget kommer litt i seneste laget, siden utviklingen er i ferd med å ta igjen behovet for slike regler, sier direktør for Interessepolitikk og jus i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund), Henning Lauridsen.

Boligbyggelagene i NBBL forvalter 13.400 borettslag og sameier.

Christina Bu i Elbilforeningen mener det fortsatt er behov for en slik lov.

– Denne loven vil legge bevisbyrden hos styret. Hvis de for eksempel nekter en elbileier å lade fordi de mener det er brannfare knyttet til elbiler, må styret nå bevise at dette ikke er tilfelle. Hvilket det ikke er, om det lades på riktig måte, sier Christina Bu.

LIKE POSITIVT SOM BALKONG: – Infrastrukturen med en garasje som er klargjort for å sette opp ladebokser til alle som etter hvert skaffer seg elbil, kommer alle eierne til gode, direkte eller indirekte. Det er like positivt for boligsalget som en lekker balkong, sier direktør for Interessepolitikk og jus i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund), Henning Lauridsen. Foto: NBBL

Rettigheten til å lade skal bare gjelde de som allerede har parkeringsrett i borettslaget. Det skal heller ikke være tillatt å omdisponere grøntarealer til p-plasser med lademulighet uten Generalforsamlingens vedtak.

I januar 2018 ble tilsvarende lovverk for lading av elbiler vedtatt for sameier.

Hvis du ikke vil eie elbil selv, kan du leie. VG har testet ut NSBs nye elektriske bybiler, som du kan låne i ned til fem minutter, om du sliter med handleposen. Sjekk hvordan det fungerer i videoen under.

Skal du kjøpe bil? Sammenligne priser?

VG Bilguiden er en tjenesten som hjelper deg med å gjøre det beste valget når du skal kjøpe ny bil. Her får du full oversikt og kan enkelt lage dine egne tabeller, blant samtlige bilmodeller som selges i Norge.

Publisert: 05.05.19 kl. 16:43 Oppdatert: 05.05.19 kl. 17:06