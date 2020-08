Test av Toyota RAV4 ladehybrid: Ny sjef i klassen!

Med en reell 75 km elektrisk rekkevidde tar Toyota RAV4 føringen i den store familie-SUV-klassen av ladehybrider. Det er hovedgrunnen til at bilen får terningkast 6 – i tillegg til at den er lynrask, har god plass og vurderes til å være et svært godt økonomisk kjøp.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er kanskje den perfekte ladehybriden for deg som har hytte. Denne RAV-en tar deg nemlig hele 75 kilometer - bare på elektrisk kjøring, og den kan trekke en 1500 kg tilhenger.

Fra andre aviser