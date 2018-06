REKKER IKKE ALT: BMW X5 40e er en ladbar hybrid med begrenset elektrisk rekkevidde. Bilen straffes derfor med høy rekkeviddeavgift. Foto: Hanne Hattrem

Ny ladehybridavgift – se hvilke som kan lønne seg å kjøpe nå

Publisert: 13.06.18 09:56

De populære ladbare hybridene BMW X5, Volvo XC90 og Mercedes GLC står foran et avgiftshopp på mellom 30.000 til 44.000 kroner. Da innfører Norge rekkeviddeavgift, som straffer ladehybrider med kort elektrisk rekkevidde.

Rekkeviddeavgiften er del to av bilavgiftsendringene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018. Årsaken til at avgiften ikke be innført fra 1. januar, som alle andre budsjettvedtatte avgifter, er at den ikke var praktisk mulig å innføre før nå, på grunn av systemene til Statens vegvesen.

VG har undersøkt de nye avgiftene på de ti mest populære ladbare hybridene i Norge. Juliavgiften rammer flere av de såkalte «lurehybridene» med titusener av kroner. Det er ikke klart om importørene legger hele avgiftsøkningen over på bilkjøperne, eller om de kniper inn noe på fortjenesten.

Ladbare hybrider har et fradrag i vektavgiften på 23 prosent. Rent teknisk skal vektfradraget nå differensieres etter elektrisk rekkevidde. Bare biler med 50 kilometer elektrisk rekkevidde får fullt fradrag, mens de med kort elektrisk rekkevidde får økt avgift sammenlignet med i dag.

«Løp og kjøp»

Størst avgiftsøkning som følge av den nye beregningsmåten på papirrekkevidde får BMW X5 40e. Avgiftsøkningen blir på over 44.000 kr.

Bilen har begrenset rekkevidde, med 31 kilometer. Da VG testet bilen, klarte vi bare å kjøre 22 kilometer på strøm, i sommertemperatur. Har du mye småkjøring og kan lade hyppig, kan du gjøre et både miljømessig og økonomisk svært godt kjøp nå: Bilen er luksuriøse, funksjonell og har en aks fra 0–100 km/t på 8 6,8 sekunder.

BMW Norge opplyser at bilen skal produseres ut modellåret, men at de har sikret seg en rekke biler for utlevering før rekkeviddeavgiften kommer 1. juli. I november lanserer BMW en helt ny generasjon X5. Det er ikke bekreftet, men rimelig å anta, at det kommer en ny ladehybrid-variant av nye X5, som kommer i ny generasjon i november.

Volvos ladbare hybrider av XC60, V90 og XC90 straffes også fra 1. juli, med mellom 10.000 og 30.000 kroner.

Mercedes stoppet produksjon

Mercedes har allerede stoppet produksjonen av sin mest populære modell i Norge, de ladbare hybriden GLC.

Mai var siste produksjonsmåned for de ladbare hybridene GLC, C-klasse, E-klasse og GLE. Importøren opplyser at de satser på å registrere de aller fleste modellene før sommerferien, slik at kundene ikke blir berørt av avgiftsendringen.

Til høsten kommer neste generasjon plug-in-hybrider fra Mercedes, med inntil 50 kilometer elektrisk rekkevidde. I første omgang er dette C- og E-klasse.

– At vi får en liten produksjonspause for en del av våre modeller er helt naturlig når man skal over på tredje generasjon plugin hybrider, sier PR- og informasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes-Benz Norge.

Flere av de mest populære ladehybridene, deriblant bestselgeren Mitsubishi Outlander PHEV, får ingen avgiftsøkning fra 1. juli, viser VGs gjennomgang.

Stenger fabrikken

Samtidig sliter bilprodusentene med å få bilene til å oppfylle utslippskrav, når de nye målemetodene for typegodkjenning i Europa som innføres 1. september i år.

Konsekvensene er store, når forbruket skal måles med lang mer virkelighetsnære tester. Flere produsenter melder at de fjerner modeller som er umulige å få typegodkjent, mens andre melder at de allerede har WLTP-godkjente biler klare til produksjonsstart fra september.

Volkswagen sier de vil stanse produksjonen ved hovedanlegget i Wolfsburg enkelte dager, ut september, ifølge toppsjef Herbert Diess, gjengitt av Automotive News Europe. Det hoper seg opp med nye modeller som skal typegodkjennes. Over 200 typegodkjenninger skal gjøres på kort tid. Prosedyrene er mer komplekse og tidkrevende, slik at testriggene skal kjøres 24 timer i døgnet.

Bakgrunn:

** Mens utgående NEDC-syklus (New European Driving Cirkle) er en laboratoriekjøring basert på en teoretisk kjøreprofil designet i 1980, og som for svært mange biler har gitt utslippstall milevidt fra de virkelige, er kjøresyklusen i WLTP (world harmonised light vehicle test procedure) utviklet på bakgrunn av virkelige kjøre-data.

** Testene (fortsatt i laboratorium) foregår på flere typer på flere typer veier, de er lengre og raskere, temperaturen er mer realistisk, og bilene testes i den letteste versjonen, og den tyngste (men fortsatt med klimaanlegg og elektronikk avslått, kun kjørelys er på).

Kutter i modellprogrammet

Volkswagen er ikke alene om å jobbe på spreng med å tilpasse bilflåten til å møte de nye WLTP-kravene.

Ifølge Der Spiege l fjerner Mercedes enkelte varianter av CLA og GLA, BMW tar 7-serie med bensinmotor av i ett år og modellen M3 midlertidig av programmet. Samme skjebne får også bensindrevne X1 og X2, og flere til.

Også inngangsmodellen av VW Golf GTI må ut av rekka i en stund.

Porsche skal utstyre utvalgte modeller med partikkelfilter fra september, ingen bilmodeller WLTP-godkjennes for øyeblikket, ifølge Speigel. Også Skoda og Hyundai skal ifølge avisen være blant produsentene som sliter.

Avgiftsøkning for topp ti ladbare hybrider

1. Mitsubishi Outlander PHEV, 1353 eksemplarer hittil i år.

Pris: 514.900 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 0 kr.

Total avgift: 14.317 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 54 km

2. Volvo XC60 T8, 1305 eksemplarer hittil i år.

Pris: 762.000 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 10.767 kr.

Total avgift: 66.297 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 45 km

3. Volvo V90 T8, 1186 eksemplarer hittil i år.

Pris: 710.000 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 12.364 kr.

Total avgift: 51.150 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 44 km

4. Mercedes GLC, 1038 eksemplarer hittil i år.

Pris: 772.900 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 32.554 kr.

Total avgift: 74.968 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 34 km

Tas ut av produksjon, fortsatt å få kjøpt.

5. VW Passat GTE, 871 eksemplarer hittil i år.

Pris: 489.400 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 0 kr.

Total avgift: 0 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 50 km

6. BMW 225xe, 612 eksemplarer hittil i år.

Pris: 411.100 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 4288 kr.

Total avgift: 16.964 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 41 km

7. Volvo XC90 T8, 590 eksemplarer hittil i år.

Pris: 915.000 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 30.168 kr.

Avgift nå: 121.966 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 40 km

8. Kia Niro, 585 eksemplarer hittil i år.

Pris: 351.400 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 0 kr.

Total avgift: 0 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 58 km

9. BMW X5, 443 eksemplarer hittil i år.

Pris: 846.100 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 44.209 kr.

Total avgift: 153.897 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 31 km

10. VW Golf GTE, 434 eksemplarer hittil i år.

Pris: 360.500 kr.

Avgiftsøkning 1. juli: 0 kr.

Total avgift: 0 kr.

Elektrisk rekkevidde oppgitt: 50 km

Bilene er i øverste utstyrsnivå, rangert etter salgstall i Norge hittil i 2018. Priser før lev.omk. og utstyr. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken.