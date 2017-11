Snart kan du «tanke» elbilen like raskt som bensinbilen

Om ikke mange år vil 100 km elektrisk rekkevidde kunne hurtiglades på samme tid som det nå tar å fylle en bensintank. De første lynladestasjonene med slik kapasitet er i drift i Norge allerede om få måneder.

– Våre tre første CCS (Combined Charging System) pilotstasjoner skal være i drift senest i løpet av første kvartal 2018 og vil bli etablert i Rygge i Østfold (E6), Dal nord for Gardermoen (E6) og i Kjerlingland i Aust-Agder (E18). Hver lokasjon får minst seks ladepunkter, sier Jan Haugen Ihle, regionsjef for Norden og Baltikum i Ionity – et selskap som eies av de tyske bilprodusentene.

Denne uken presenterte bilgigantene sitt felles superlade-system for Europa. Også Circle K er med i spleiselaget på den nye ladeinfrastrukturen.

– Ved å gå fra dagens 50 kW ladefartstandard og rett på 350 kW, understreker vi vår intensjon om å bygge ut et ladenettverk som gjør det mulig å lade raskt langs hovedveinettet, slik at elbilen kan brukes til langdistansekjøring, poengterer Ihle.

Se video: Raskest i verden – akkurat nå

Tyske bilprodusenter bak

Bak Ionity står de tyske bilprodusentene BMW, Daimler, Ford og VW-gruppen inkludert Audi og Porsche som innen 2020 skal ha på plass 400 lokasjoner i Europa, hvorav 20 i Norge, i samarbeid med Circle K.

Grunnen til at nevnte bilprodusenter har gått sammen om å bygge ut et omfattende nettverk av lynladestasjoner, litt etter modell av Tesla, er for å være trygge på at eierne av deres kommende elbilmodeller skal være sikret å få lade uten å måtte stå i lang ladekø.

Prøvekjørt: Mercedes' første pickup leverer premium

Ikke bankkort

– Vi har ikke landet på en endelig standard for betaling for ladingen, men som på dagens hurtigladere blir det ikke mulig å betale med bank/kredittkort. Sannsynligvis ender vi opp med et brikkesystem og app på mobiltelefon, sier Ihle.

Fordi teknologien åpner for det, vil betaling for hurtiglading i fremtiden sannsynligvis skje automatisk ved at laderen gjenkjenner bilen via ladekontakten. Et slikt betalingssystem vil senke kostnadene og forenkle hele ladeprosessen for den som skal lade.

Finansiering av store deler av det norske hurtigladenettet, med penger fra statlige Enova, har til nå sikret ladekapasitet for alle elbiler uansett ladestandard (CCS/CHAdeMO/Type 2).

Sett denne? En helt ny BMW-modell

Bare CCS

Ionity-eiernes enighet om CCS som hurtig/lynladestandard betyr i praksis at VW e-Up, VW e-Golf, BMW i3, Hyundai Ioniq og Opel Ampera-e kan lade på de nye stasjonene, mens Nissan Leaf, Nissan e-NV200, Kia Soul, trillingene Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn og Citroën C-Zero utelukkes fordi de bruker japanske CHAdeMO som hurtigladestandard.

I dag er maksimal ladefart på hurtigladestasjonene i Norge 50 kW, og kun et fåtall elbiler har kapasitet til å ta imot mer strøm. Men dette er under endring, og allerede neste år kommer det flere elektriske bilmodeller spesifisert for 150 kW ladefart, som er neste steg opp før standarden 350 kW tas i bruk. Særlig Porsche skal ha presset på for å gå rett til 350 kW.

Husk likevel at oppgitt ladefart ikke nødvendigvis betyr at batteriet er i stand til å utnytte kapasiteten maksimalt. Flere forhold, ikke minst temperatur, påvirker ladefarten.

Flere følger etter

Ionity velger altså å hoppe over mellomstadiet og går rett på den mest kompliserte og kostbare ladestandarden. Men de er ikke alene.

– Vi har allerede i drift en superhurtiglader på Kjellstad i Lier. Den har 120 kW ladefart og er satt opp fordi vi ønsker å teste ut markedets behov og betalingsvillighet for den økte ladefarten, sier Ole Henrik Hannisdahl i Grønn kontakt.

Hannisdal presiserer at knapt noen kan utnytte så høy ladefart i dag, og at minuttprisen på ladingen øker med ladefarten. Normal minuttpris for 50 kW ladefart er nå 2,50 kroner.

Også de andre hurtigladeoperatørene er på vei med større ladefart fordi flere elbiler på veiene automatisk betyr behov for mer hurtigladekapasitet.

En standard 50 kW hurtiglader koster i dag rundt 220.000 kroner å installere mens en lynlader med tre ganger ladefarten (150 kW) koster drøyt tre ganger så mye.

I tillegg kommer infrastruktur. Jan Haugen Ihle vil ikke ut med hvor mye dyrere 350 kW ladere er, eller hvor mange penger Ionity skal investere i Norge fram mot 2020.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO