Norges billigste syvseter-elbil med økt rekkevidde

Nissan lanserer nå en ny utgave av e-NV200 med økt batterikapasitet. Dermed blir den enda mer aktuell som både vare- og familiebil.

Den kompakte vare- og flerbruksbilen får nå en batterikapasitet på 40 kWh – nok til en rekkevidde på 280 kilometer, ifølge NEDC-standarden. Det innebærer en økning på hele 65 prosent sammenlignet med dagens modell med 24 kWh batteri.

Nå har ikke dagens modell nådd de helt store salgshøyder – i hele 2017 ble det registrert 227 personbiler og 390 varebiler. Det er likevel nok til at den toppet OFV-statistikken for elvarebiler.

Viktig argument

Rekkevidde er for mange selve ankepunktet for ikke å velge elbil, så det er liten tvil om at økt batterikapasitet vil få flere til å vurdere en e-NV200 eller e-NV200 Evalia som er betegnelsen på personbilutgaven.

– Alle barnefamilier som har et stort behov for plass, får nå god rekkevidde på Norges desidert billigste elektriske syvseter.

Enda sikrere på suksess er han med hensyn til utgaven på grønne skilter.

– Som varebil var e-NV200 allerede bestselger med 24 kWh-batteri. Tilbakemeldinger fra aktuelle kunder er at rekkevidde er avgjørende for om en elbil skal være interessant som varebil, og det gir vi dem nå med 65 prosent lengre rekkevidde enn tidligere, sier Mamen Lund.

Velutstyrt

MEST SOLGTE ELBILER I 2017 1. VW Golf, 6639. 2. BMW i3, 5035. 3. Tesla Model X, 4748. 4. Tesla Model S, 3712. 5. Nissan Leaf, 3374. 6. Renault Zoe, 2533. 7. Hyundai Ioniq, 1840. (Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken)

Varebilen og syvseteren tilbys i første omgang i spesialutførelse med betegnelse Limited Edition 2. Zero. Disse har en 6,6 kW internlader som bidrar til å redusere ladetiden kraftig, og de kan selvsagt fylle batteriene på en av de mange ChaDeMo ladestasjonene rundt om i landet.

Nye e-NV200 leveres med oppgradert navigasjonsanlegg med Nissan Connect-applikasjon. Blant utstyret inngår også ryggekamera, nøkkelfri atkomst og start, cruisekontroll med mer.

Varebilen kan trekke hengere med vekt inntil 410 kg, men det kan ikke monteres hengerfeste på 7-seteren.

Når femseteren lanseres på et noe senere tidspunkt kan denne leveres med hengerfeste, men hengervekten er begrenset til 150 kg slik at den kun er anvendbar for et sykkelstativ eller lignende.

Nissan garanterer at batteriene har en levetid på minimum 8 år/160.000 kilometer.

Nissan e-NV200 Evalia 7-seter koster 290.090 kroner. Klarer du deg med to seter er prisen på varebil kr. 262.990. De første bilene kommer til Norge i april.

