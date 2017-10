Land Rovers første ladbare

Hundrevis av nordmenn står på venteliste for el-SUV-en Jaguar I-Pace. Her kommer første ladbare modell fra broderfirma Land Rover.

Jaguar har stilt seg i rekken av produsenter som lover elektrifisering av alle modellserier innen 2020. Her kommer den første – Range Rover Sport Plug-in Hybrid, eller P400e som er modellbetegnelsen.

Den ladbare hybriden kombinerer en firesylindret bensinmotor på 300 hester med en elmotor på 116 hk til en samlet effekt på 404 hestekrefter. Med et maks dreiemoment på 640 Newtonmeter sprinter modellen til hundre på 6,7 sekunder og har en toppfart på 220 km/t.

Les også: I kø for luksusbiler

Målt etter den snart pensjonerte NEDC-syklusen har Range Rover Sport P400e et snittforbruk på 0,28 l/mil, tilsvarende et CO₂-utslipp på 64 gram per kilometer. Den oppgitte el-rekkevidden er 51 kilometer, med firehjulsdriften innkoblet.

Se video og stort billedgalleri på BilNorge.no

PLUGIN-TOPPEN 1. Mitsubishi Outlander PHEV, 2739. 2. VW Passat, 2652. 3. Mercedes GLC, 1950. 4. VW Golf, 1885. 5. BMW 2-serie, 1525. (Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken. Registrerte ladehybrider hittil i år)

Harmonisk

Sjåføren kan velge mellom forskjellige kjøremodus basert på hva som er mest hensiktsmessig.

Standardmodus er parallell hybrid med begge motorer i aksjon, men sjåføren kan også påvirke batteriforbruket ved å velge sparemodus, som gjør at batterinivået aldri faller under et ønsket nivå.

PEO (Predictive Energy Optimisation) er et annet alternativ. Når man legger inn en rute i navigasjonssystemet vil GPS-en ta hensyn til kurvatur på ruten og kombinere de to motorene for å oppnå lavest mulig forbruk.

Les også: Disco for ekstremister

Innstilt på EV er det kun elmotoren som er i bruk, så lenge det er strøm nok på batteriene.

Bunndrag

Den avanserte Terrain Response 2-teknologien utnytter også elmotorens høye dreiemoment ved lave turtall for maksimal fremkommelighet i røft terreng.

Elmotoren får sin energi fra en 13,1 kWh Li-ion batteripakke. For å oppnå optimal vektdistribusjon er bensinmotoren montert på langs og elmotoren integrert med girkassen, sammen med en 7 kW lader. Batteripakken ligger under bagasjerommet.

Man kan fullade batteriene på to timer og 45 minutter fra en 32 A veggboks, alternativt syv og en halv time fra en 10 ampere standard kontakt.

Avslørt: Her er neste generasjon S-Klasse

Den norske Land Rover-sjefen, John Helmersen, kan ikke si noe hva angår salgsstart. – Dette vil kommuniseres i mars neste år. Men kunder kan allerede nå forhåndsbestille bilen, sier Helmersen, som foreløpig ikke har noen pris klar på de nye modellene.

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO