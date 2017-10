Rådyre følgefeil etter diesel-oppgradering

FLEST FORNØYDE: – Vi er svært opptatt av at våre kunder skal være fornøyde, og måler tilfredsheten etter at kundene har hatt bilen inne til oppgradering. Kundene gir oss i snitt en score på 9 av10, sier kommunikasjonssjef for Volkswagen, Anita Svanes. 75 prosent av bilene fra Audi, Skoda og Volkswagen i Norge er oppgradert. For Volkswagen isolert, er tallet 79 prosent.

Foto: Harald A. Møller

IKKE VG-BILDE