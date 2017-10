Arne Fredlys super-Bugatti til norsk bilmesse

En av verdens raskeste biler, investor Arne Fredlys Bugatti Chiron til anslagsvis 50 millioner kroner, kommer til Oslo Motor Show.

Bilen, som til daglig sliter gummi og parfymerer luften med et og annet gram CO₂ i skatteparadiset Monaco, kan trolig parkere det meste av firehjulinger som noensinne har satt i sitt dekkmønster i Norge.

Nå har Arne Fredly sendt bilen fra den eksklusive garasjen til Oslo Motor Show på Lillestrøm. Det er ikke første gangen Fredly låner ut superbiler til utstillingen. I fjor sto hyperbilen hans – McLaren P1 GTR til minst 20 millioner kroner – på Oslo Motor Show.

Bugattien er verdt mer enn det dobbelte.

Fredly anslår verdien på sin Chiron i dag til rundt 4 millioner euro. Det betyr at dersom bilen skal tas inn til Norge vil den koste nesten 50 millioner kroner.

Satte fartsrekord



Bugatti annonserte nylig at Chiron har satt verdensrekord på alle superbilers prestisjegren: Akselerasjon til 400 km/t (!) og brems til null.

Verdensrekord som ble annonsert på hjemmesiden til den Volkswagen-eide superbilprodusenten lyder på 42 sekunder.

Nå vil Koenigsegg si at deres Agera RS er enda raskere (deres test noen uker senere, på Vandel-stripen i Danmark, endte på 36,44 sekunder!), men Bugattien veier flere hundre kilo mer, har byggekvalitet som den ekstreme luksusbilen den er og fungerer like godt i 350 som i 50.

Bugattien bremset faktisk raskere enn Koenigsegg Agera RS fra 400 km/t, sannsynligvis godt hjulpet av at den svære spoileren fungerer som luftbrems.

Synlig karbonfiber

Det er ikke rart Arne Fredly er begeistret. Han har allerede fått sin Chiron, et nydelig beist i dyp rød med karbonstrukturen skinnende gjennom.

Den eneste med denne fargen ifølge Fredly.

– Jeg ville ha karbonfiberen synlig. De fleste valgte blå, så da sto det mellom rød eller sort, forklarer Fredly. Han opplyser at han vurderte lyst interiør, men valgte mørkt interiør med røde sømmer, det gjør bilen veldig clean, forklarer han.

Bladet BIL har vært med investoren på prøvetur i Monaco, et års tid etter opplevelse av engelsk råskap i McLaren P1 GTR.

Denne Bugattien er et helt annet monster. Langt mer sivilisert, men likevel litt råere på en måte. Jeg må figurere på tusenvis av Instagram-, Snapchat- og Facebook-bilder – så mange som fisket frem telefonen der vi kjører rundt i Monacos gater. Hvor enn vi stopper stimer folket til, som akvariefisken når maten slippes i vannet.

– Er den din? spør en nysgjerrig forbipasserende.

– Ja, svarer Fredly med et smil.

– Lucky man!

LC = Launch control

Vi får ikke mye ut av de 1500 hestekreftene her nede i havnen. Vi må ut på landeveien. Langs de samme veiene vi kjørte for et år siden får vi blåst ut litt. Det dype brølet fra W16-motoren bak oss er forbi alt annet jeg har hørt. Lydbildet er bare … mektig.

Det er merkelig å sitte i en, tja, la oss kalle det en cockpit, med materialkvalitet fra aller øverste hylle, og så oppleve smellet når Fredly legger mer og mer trykk på høyre pedal.

På rattet sitter en knapp merket med «LC»: Launch control. Et rolig langstrekke gir oss muligheten. Pang! Det skyter fart, trykker meg bak i setet, fyller ørene med drønnet fra 16 sylindre. Før jeg vet ordet av det bremser Fredly ned igjen. Det er brutalt. Det går så fort.

– Den går til 105 på førstegiret – 110 om du drar den ut litt, sier Fredly.

1,33 mill. for CO 2

I de små instrumentene som pryder midtkonsollen får vi opp motordata. 1331 hestekrefter har vi brukt på det meste. 6669 omdreininger på det meste. «Drar den ut litt», ja. Normalt vil bilen gire rundt 6500, men i manuell modus kan den piskes litt.

1,33 millioner av dette er CO 2-avgift …

Opplev den på OMS

Fredlys Bugatti Chiron blir en av hovedattraksjonene på årets Oslo Motor Show. Der finner du også bladet Bil/BilNorge.no, som skal dele stand med Bugattien og to andre lekkerbiskener fra bilhistorien.

