Ladbare hybrider får smell: Her ser du hvilke du bør handle raskt

Budsjettforliket endte med null elbilavgift i denne omgang. De store ladehybridene med kort rekkevidde slapp også billigere unna enn først antydet. Her kan du se nøyaktig hvor mye bilene øker i avgift neste år.

Ladbare hybrider var avgiftsvinnere i statsbudsjettene for 2016 og 2017. Neste år strammes det inn i to trinn.

Fra 1. januar kommer det en økning i vektavgiften. Den gir nulløkning for de fleste, moderate ladehybridene og et tillegg på pluss-minus 10.000 kroner for de litt tyngre SUV-ene.

Eksempelvis går en Audi Q7 e-tron opp med 10.106 kroner i avgift.

Rekkeviddeavgiften rammer voldsomt

1. juli innføres en såkalt rekkeviddeavgift, ment å ramme de såkalte «lurehybridene», en betegnelse som blir brukt om biler med kort, elektrisk rekkevidde.

Det er BMW X5 og Mercedes GLE som må tåle den største avgiftsøkningen. Modellene fått et påslag på henholdsvis 44.210 og 49.834 kroner fra 1. juli. Sammen med avgiftsøkningen fra 1. januar stiger disse med 55.219 og 60.381 kroner neste år.

Jakter du på en ny ladbar hybrid kan det lønne seg å handle før avgiften går opp.

Utregningene er gjort av bransjenettstedet

Stor oversikt: Her ser du alle avgiftsøkningene på samtlige ladbare hybrider som selges i Norge



AVGIFTSØKNINGENE Utregningene er gjort av bransjenettstedet BilNytt.no, basert på tekniske data fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Det er tatt utgangspunkt i dagens engangsavgift og beregnet konsekvens fra 1. januar og 1. juli etter regjeringens avtale med støttepartiene KRF og Venstre om statsbudsjettet for 2018.

Beskjeden økning for bestselgeren



Av de tre mest populære modellene er det bare salgsvinneren Mitsubishi Outlander PHEV som får et (beskjedent) påslag, VW Passat GTE og VW Golf GTE skjer det ingen avgiftsmessig endring med.

Forliket mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre gir noe mindre avgiftsskjerpelse for både hybrider og ladbare hybrider enn det var lagt opp til i regjeringens opprinnelige forslag.

Se BilNorges avgiftskalkulator

Når det gjelder full vektavgift for ikke-ladbare hybrider og reduksjonen i vektfradraget fra 26 til 23 prosent for ladbare hybrider, står dette fast fra regjeringens opprinnelige forslag.

Mercedes GLC 350e tas ut

Samtidig er det blitt kjent at ladehybriden Mercedes GLC 350e tas ut av produksjon fram til den kommer tilbake i oppgradert utgave. Når det skjer har kommunikasjonssjef Audun Hermansen i Mercedes-Benz Norge ingen informasjon om.

Men det betyr ikke at den fjerde mest kjøpte ladehybriden til nå i år og Mercedes' bestselger i Norge forsvinner med en gang.

– De bilene vi har bestilt for produksjon neste år er vi lovet uansett, og vi vil gjøre alt vi kan for å få dem til landet før 1. juli, sier Hermansen.

Modellen vil få en avgiftsøkning på 32.550 kroner fra 1. juli.

Hermansen har ingen indikasjon på at andre ladehybridvarianter av eksisterende Mercedes-modeller tas ut av produksjon før det skjer større modellendringer.

BMW bekrefter at de jobber for å få en så stor kvote av X5 registrert før 1. juli, for å slippe den voldsomme avgiftsøkningen på flest mulig biler.

Incentivene gjør at Norge er blitt et av de største og viktigste markedene for Volvos ladehybrider, med lang ventetid som konsekvens for kundene.

Volvo har fått beskjed om at de får 1500 nye ladbare hybrider av XC90, V90 og XC60, langt tidligere enn først forespeilet. Bilene ble først antydet levert i tredje kvartal 2018, men ankommer nå i første eller andre kvartal.

Avgiften på en svært populær bil som Volvo XC90 øker med snaut 11.000 kroner ved inngangen til 2018 og med ytterligere 23.000 kroner midtveis i 2018. For de andre modellene er påslaget til dels betydelig mindre.

Samlesak: Nyhetene på LA Auto Show

Nye målemetoder

Bak spørsmålene som reises rundt fremtidig skattlegging av de ladbare hybridene ligger naturligvis hvordan målemetodeovergangen fra NEDC (New European Driving Cycle) til WLTP vil slå ut.

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) er en ny og langt mer edruelig og realistisk målemetode for forbruk og el-rekkevidde. WLTP innføres for alle nyproduserte biler fra 2019.

Les også: Ny fjellklatrer fra Jeep

ARTIKKELEN ER LEVERT AV BILNORGE.NO