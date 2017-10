Kalkulator: Sjekk den nye avgiften for alle biler

Her er alle de nye bilavgiftene.

Av: REDAKSJONEN I BILNORGE.NO

Regjeringen har nå lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2018. Dette er de viktigste forslagene for bilbransjen:

** Fjerne vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler. Ikke-ladbare hybridbiler vil dermed ilegges engangsavgift basert på utslipp og vekt på linje med øvrige kjøretøy som benytter tradisjonelt drivstoff.



** Redusere satsen for vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fra 26 til 23 prosent fra 1. januar 2018.



** Fjerne fritaket for engangsavgift for elbiler (inkl. brenselcellebiler).

Dette innebærer at bare de aller tyngste elbilene (over 2000 kg) får engangsavgift.



I kalkulatoren ser du hva engangsavgiften blir på over 4.000 personbiler i 2018 – dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt.

BilNorge.no har laget en kalkulator hvor du kan slå opp engangsavgiften på over 4.000 modellvarianter på det norske markedet, eller legge inn egne verdier for å kalkulere hva avgiften blir i 2018 i forhold til i dag.

Basert på «Bildatabasen» til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kan du nedenfor se engangsavgiften som nå er foreslått på over 4.000 modellvarianter fra 1. januar 2018, dersom budsjettet blir vedtatt.

NB: For ladbare hybrider vil avgiftene som her er kalkulert være gjeldende fram til 1. juli 2018. Da innføres elektrisk rekkevidde i beregningsgrunnlaget på disse bilene.

Velg merke/modell i søkeboksen, og avgift per i dag samt ny avgift fra 1. januar 2018 fremkommer på hver variant. Du kan alternativt legge inn egne verdier for å se hva avgiften vil bli neste år: ​



NB: Du finner mer utførlige data per bil i BilNorges nybil-base. Klikk på Nybilpriser/Data. BilNorge.no er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som kan fremkomme i tallene.

