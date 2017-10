Billigere dekk overrasker i test av vinterdekk

Dekk fra Polen og Korea kommer overraskende godt ut i Norges største vinterdekktest.

Av RUNE KORSVOLL (NAF-magasinet Motor)

26 forskjellige dekk er med i Motor-testen, som er gjennomført av profesjonelle dekktestere hos Test World i Ivalo i Finland.

Tyske Continental vinner i begge klassene.

MANGE SKIFT: Testene er blindtester, og blir gjennomført i forskjellige temperaturer. Resultatet for bremseprøvene er for eksempel et gjennomsnitt av 15–20 bremseprøver som gjentas på to-tre forskjellige dager. Det betyr at mange dekk skal på og av i løpet av hele testen. Foto: Lasse Allard

Continental IceContact 2 er en klar vinner blant piggdekkene, med toppkarakter i de fleste disipliner vi har testet på snø og is. Dekket scorer dessuten godt på våt asfalt.

Bytte til vinterdekk nå? Dette må du vite

Overraskelse fra Korea

Koreanske Hankook WinterI*Pike RS+ kommer overraskende som nummer to blant piggdekkene, men taper knepent for Continental. Dekket er meget godt, og scorer klart høyere enn dekkene fra tradisjonelt gode vinterdekkprodusenter som Nokian og Goodyear.

Tre på topp piggdekk:

1. Continental IceContact 2

2. Hankook WinterI*Pike RS+

3. Nokian Hakkapeliitta 9

Blant de piggfrie dekkene er Continental ContiVikingContact 6 testens klare vinner, ikke minst takket være overraskende gode bremseegenskaper på is og godt grep sideveis. Her kommer polske Sava Eskimo Ice nærmest, knepent foran Goodyear og Nokian.

HER KOMMER VINTER'N: Det er ikke lenge før den kalde, fine tiden er her, og bilen må være vinterskodd. Foto: Lasse Allard

Tre på topp piggfrie dekk:

1. Continental ContiVikingContact 6

2. Sava Eskimo Ice

3. Nokian Hakkapeliitta R2

Her finner du testen av alle dekkene.



Velg dekk etter behov



Testen tar ikke hensyn til pris, fordi prisvariasjonene for forhandler til forhandler er så store at veiledende pris sjelden eller aldri er den du finner i butikken.

Bor du et sted hvor det sjelden er snø eller is på veien, kan dekkene som scorer best på våt asfalt være rett valg. Men har du lange perioder med tradisjonelt, kaldt vintervær kan det være klokt å velge blant dekkene som scorer høyest på snø og is.

Dekkene testes i 16 ulike kategorier på snø, is og asfalt, og det er viktig å velge dekk med utgangspunkt i forholdene som er på veien du ferdes på om vinteren. Dekkprodusentene klarer ikke å bygge optimale egenskaper for alle slags forhold i et og samme dekk.

Les mer: Slik blir testen utført.



Interessert i bil? Følg bilnyheter og tester fra VG, VG+, tek.no og E24 her.