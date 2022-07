SVARER OM BSU OG FOND: Hallgeir Kvadsheim.

Hallgeir Kvadsheim: Flytte BSU-penger til et indeksfond?

Ørjans samboer har lyst å plassere sparepengene sine i et globalt indeksfond. Det er to ting jeg vil råde til, sier Hallgeir Kvadsheim.

SPØRSMÅL:

«Hei! Min samboer har spart opp 200 000 kroner på en BSU-konto, og planen er at hun nå som vi eier en tomannsbolig, skal bruke dette som innskudd på boliglånet månedlig, og sette av summen hun ellers skulle ha betalt inn på lånet, til fondssparing. Hun har sett for seg et globalt indeksfond med høy rating og lave gebyrer. Gitt den ustabile situasjonen i verdensøkonomien, er det for høy risiko å satse på globalt indeksfond med hennes BSU? Er det andre plasseringsområder du heller vil anbefale? Vennlig hilsen Ørjan»

HALLGEIR KVADSHEIM SVARER:

Hei, Ørjan! Nettopp dette å flytte over BSU-penger til indeksfond er blitt en ganske populær sparemåte, dette å sette sparepenger i langsiktige aksjefond.

BSU-penger kan riktignok ikke brukes til sparing i fond, de må jo benyttes til boligformål, kjøp eller nedbetaling av boliglån. Så man gjør denne overflyttingen til fond indirekte.

Som du er inne på, Ørjan, så betales det ordinære, månedlige terminbeløpet som man betaler, direkte fra BSU-kontoen og rett inn på nedbetaling av boliglånet. Når BSU-kontoen tappes på denne måten, har man jo mer til overs på (for eksempel) brukskontoen som ellers ville gått til boliglånet. Og dette er penger du kan investere i fond hver måned.

Det er to ting jeg vil råde din samboer til: Pass på at banken du går i, kan tilby et slikt globalt indeksfond som hun har sett for seg. Det er ikke alle banker som har det fondet hun ønsker seg, i sin portefølje. Da bør hun heller gå til en annen bank eller annen handelsplattform.

Så til spørsmålet om hvorvidt dette er lurt å gjøre akkurat nå: Da vil jeg råde samboeren din til å vurdere hvilken tidshorisont hun har på sparingen sin. Dersom dere skal kjøpe ny bolig om kort tid, vil jeg ikke anbefale et rent aksjefond/ globalt indeksfond, men kanskje heller mer en pengemarkedsfond.

Men dersom dere er «ferdig kjøpt» i boligmarkedet, og din samboer har minst fem eller helst over ti års sparehorisont, så tenker jeg at hun like godt kan gå inn i fondssparing nå som senere. Jeg tror ikke timing er så viktig i denne sammenheng når vi likevel snakker om gradvise, månedlige kjøp, noe som «glatter» litt ut risikoen for å investere på feil tidspunkt.

