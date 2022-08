Hallgeir Kvadsheim: Hva er en god plan for å jobbe mindre og bli økonomisk uavhengig?

55-åringen Kari har lyst til å jobbe mindre, slippe unna den sure, kalde vinteren og har laget seg en spareplan for årene frem til hun blir pensjonist. Men hva mener Hallgeir om saken?

Publisert: Nå nettopp

SPØRSMÅL:

«Hei! Jeg er blitt veldig inspirert av begrepet FIRE-bevegelsen (fra engelsk for Financial Independence, Retire Early, basert på bestselgeren «Your money or your life» fra 1992, red.merk.). Jeg har en plan om å jobbe fullt i et par år til og spare 400-500 000 kroner. Deretter drømmer jeg om å frilansjobbe fra april til desember, og ikke jobbe i de sure vintermånedene januar til mars. Jeg er 55 år, har en avtale i KLP, har ikke full opptjening før 64 år. Jeg er gjeldfri og har investert i en utleieleilighet som jeg vil ha svært lite gjeld på. Jeg sparer i IPS og investerer i crowdfunding. Er det noe viktig jeg ikke har tenkt på i planen min? Vennlig hilsen Kari»