Hallgeir Kvadsheim: Hva er best - BSU eller aksjefond?

Lønner det seg å spare i BSU hvis du ikke tjener nok til skattefradraget? Hallgeir Kvadsheim har svar.

SPØRSMÅL:

«Hei! Min 17 år gamle sønn trenger et investeringsråd. Han hadde sommerjobb i år og ser for seg også å jobbe kommende sommer. Han har satt hele lønnen, ca. 40 000,- kroner, inn på en sparekonto som har en rentesats på 2,4 prosent. Han ønsker å spare til bolig, noe som ligger et godt stykke frem i tid, men vet ikke hvordan han best bør plassere pengene. Han tjener ikke nok til å betale skatt så vi lurer på om det er dumt å sette pengene på en BSU-konto. Hvis det er bedre med aksjefond, er det da et globalt indeksfond som er best eller bør det være et fond med blanding av aksjer og rentepapirer? Hilsen Vibeke»