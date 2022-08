Hallgeir Kvadsheim: Hvordan investerer jeg for å eie to utleieleiligheter innen ti år?

Hege har som mål å eie to utleieleiligheter i Oslo, men er redd for å investere pengene sine feil.

Publisert: Nå nettopp

SPØRSMÅL:

«Hei! Jeg er i 20-årene og har et økonomisk mål om å eie to utleieleiligheter innen ti år. Jeg eier pr. i dag en liten toroms leilighet i Oslo som jeg har eid i fem år, med lav belåningsgrad. Hvis jeg selger denne i dag, har jeg mulighet til å kjøpe en treroms leilighet sentralt på Majorstuen og samtidig spare i globalt indeksfond. Dette vil kanskje være det tryggeste. Jeg lurer på om det kanskje kan være lurere å kjøpe en utleieleilighet om tre-fire år når jeg har spart opp egenkapital - i tillegg til å beholde en leiligheten jeg allerede har. Da vil jeg på sikt sitte med to små utleieleiligheter i Oslo og kan etter hvert konsentrer meg om å kjøpe leilighet sammen med kjæresten. Jeg er redd for å investere pengene mine feil, samtidig som jeg er redd for å havne i en situasjon hvor det å skaffe utleieleiligheter er umulig. Er det dumt av meg ikke å oppgradere til en ny leilighet nå som jeg endelig har muligheten? Hva ville du gjort den gangen du var i 20-årene? Vennlig hilsen Hege»