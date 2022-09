Hallgeir Kvadsheim: Bør jeg ta opp fullt studielån selv om jeg ikke trenger pengene?

Mathias er ferdig med studier og har en siviløkonomgrad, men han vil starte på sin andre mastergrad. Er det lurt å ta opp studielån og bruke pengene til investering? Hva tenker Hallgeir om saken?

Publisert: Nå nettopp

SPØRSMÅL:

«Hei! Jeg har et spørsmål angående studielån med utgangspunkt i at jeg både studerer på fulltid og har fulltidsjobb. Jeg er ferdig med en siviløkonomgrad og skal nå begynne i drømmejobben. Jeg ønsker å begynne på en mastergrad nummer to eller et årsstudium/ forkurs samtidig som jeg starter i min nye jobb. I denne forbindelse; kan det være lurt å søke fullt studielån som jeg kan bruke til investeringer? Lånet vil naturlig nok ikke bli omgjort til stipend. Tanken min er imidlertid at jeg vil få utbetalt i ca. kr 130 000,- i året til rundt 2 prosents rente. Med en slik rente trenger jeg en avkastning på investeringene mine som er over rentekostnaden. Langsiktig sett ville jeg tro at dette vil lønne seg ved for eksempel plassering i et indeksfond. Er dette for godt til å være sant? Spiller en eventuell gjeldsgrad noen rolle i denne sammenhengen, for eksempel med tanke på boligkjøp? Vennlig hilsen Mathias»