Bjarte Tjøstheim spør Kvadsheim: Er det trygt å spare i fond nå?

Hallgeir Kvadsheim forteller hva han synes er det viktigste når man investerer sparepengene.

SPØRSMÅL:

«Hei, Hallgeir. Bjarte Tjøstheim her. Jeg lurer på, jeg som er litt bekymret for pengene mine, er det lurt av meg å nå spare i fond? Når jeg har pengene mine i fond bruker jeg altfor mye tid og oppmerksomhet på om det går bra med pengene mine? Jeg sjekker altfor ofte. Men så har jeg jo litt lyst til å gjøre noe som er lurt med å spare penger mine også. Og nå er det jo krig og høyrente og alt det der. Er det trygt for meg nå å spare for eksempel i indeksfond?»