Hallgeir Kvadsheim: Er det lurt å spare i fond?

Hilde har spart langsomt i flere fond, men lurer nå på om hun heller bør spare i bank? Hallgeir Kvadsheim svarer.

SPØRSMÅL:

«Hei! Jeg har 570 000 kroner i diverse fond, oppspart over lang tid. Jeg har en bufferkonto med 100 000 kroner, en netto månedslønn på 35 000 kroner og et boliglån på 1,6 millioner. Jeg sparer ca. 5000,- i måneden. Anbefaler du å flytte gamle fond over til globale indeksfond? Vil du overhodet anbefale videre sparing i fond eller burde jeg heller spare i banken, eventuelt betale ned på boliglånet? Hilsen Hilde»