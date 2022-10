Hallgeir Kvadsheim: Hva er ulempen med å ha fond i barnas navn?

Maria og samboeren sparer hver måned i fond som står i barnas navn. Men er det smart? Hallgeir Kvadsheim vet råd.

SPØRSMÅL:

«Hei! Samboeren min og jeg sparer hver måned i globalt indeksfond til de to barna våre. Barna er konto- og fondseiere. Vil denne metoden «straffe» barna økonomisk når de senere skal studere, søke om lån og stipend i Lånekassen? Et av barna er 15 år og har pr. nå rundt 430 000,- kroner i samlet beholdning. Vil du anbefale at vi fra nå oppretter en fonds- eller aksjesparekonto i vårt eget navn for ikke å overstige satsene som Lånekassen opererer med? Skulle barna være så heldige at fondsverdiene overstiger Lånekassens satser, er det da mulig midlertidig å overføre noe av verdien til oss foreldre? Hilsen Maria»