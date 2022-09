Grepet fondseksperten vurderer nå

Dagens situasjon gir mulighet for ekstra gevinst for norske fondssparere. Men da må du ta et grep ekspertene som regel advarer mot.

For norske fondssparere, som har pengene i et globalt fond, er en svakere krone gode nyheter. Når kronekursen svekker seg, vil investeringene du har i utlandet stige i verdi i norske kroner.