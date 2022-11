Send inn dine rentespørsmål til ekspertene

Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange svarer på dine spørsmål om renten.

Norges Bank satt i dag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Den nye styringsrenten er dermed 2,5 prosent, det høyeste nivået siden 2009.

Sentralbanken varsler samtidig at rentes settes videre opp ved neste rentemøte i desember.

Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim og økonom Lene Drange svarer på dine spørsmål i nettmøtet under.

Trykk på Spør ekspertene, og legg inn spørsmålet ditt.

