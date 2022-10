PRISENE FALLER: Claudios leilighet - altså denne - ble solgt i forrige uke.

Claudio (40) brukte tre måneder: − Synes veldig synd på de som prøver å selge nå

40-åringen kaller salget av leiligheten det mest stressende han noensinne har gjort. Boligforsker sier det han har vært gjennom er et sunnhetstegn.

– Jeg synes veldig synd på de som prøver å selge nå, sier Claudio Norambuena (40).

Siden juli har han prøvd å selge leiligheten sin på Ensjø sentralt i Oslo. Toromsleiligheten er 50 kvadratmeter stor og ble først taksert til 4,5 millioner kroner.

Torsdag fikk han endelig solgt leiligheten – til 3,94 millioner. At leiligheten gikk en halv million under den første prisantydningen, lever Norambuena fint med.

– Jeg vil heller bare få solgt og forholde meg til én leilighet. Det er bedre enn mellomfinansiering, sier han.

FIKK SOLGT: Claudio Norambuena fikk solgt boligen sin til slutt.

Dersom han ikke fikk napp var han forberedt på å skru ned prisen med ytterligere 200.000 kroner, eller leie den ut i et år og deretter selge.

– Det har vært det mest stressende jeg noensinne har gjort, sier han om salgsprosessen.

Han solgte leiligheten fordi han hadde behov for større plass og kjøpte en treroms leilighet i samme område.

Tok spesielt grep

Han har hatt tre visninger der til sammen fire personer dukket opp. Kontrasten fra da han selv gikk på visninger i sommer, er stor.

– Da jeg selv var på visninger kom det femten til tyve folk. Det var sånn at du «krasjet» med folk. Hos meg var det totalt fire personer på tre visninger, det var deprimerende, sier Norambuena.

For å få solgt leiligheten tok UX-designeren et originalt grep. Han laget en egen nettside for boligen med video og bilder.

TOK GREP: Da Claudio Norambuena ikke fikk solgt, laget han en egen nettside for boligen.

Heller ikke det vekket særlig stor interesse. Til sammen har boligannonsen på Finn og nettsiden fått 500 visninger.

Etter boligsalget sitter Claudio igjen med en fortjeneste på rundt 600.000 kroner etter utgifter til oppussing og avgifter, forteller han. Boligen kjøpte han i 2018 for 2,95 millioner.

– Jeg har solgt med god fortjeneste, så jeg skal ikke klage.

Ikke overrasket

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier tendensene i markedet nå roer seg etter to år med «pandemieufori». I tillegg svekker renteøkningene og den høye konsumprisindeksen folks kjøpekraft.

– Det er ikke egentlig så overraskende og det viser at vi går mot normalisering i markedet, etter unormalt sterk vekst i flere år, sier hun om situasjonen til Norambuena.

VENTET: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier nedgangen er ventet, men at den ikke vil være langvarig i Oslo.

Det er ikke bare han som har vært nervøs for boligsalget. Flere andre selgere er også nervøse. Det skjer nå et skifte i boligmarkedet, meldte eiendomsmeglere i E24 forrige uke.

– Vår forventning fremover er at tolvmånedersveksten i boligprisene skal ned utover året, og at det blir en svak utvikling gjennom hele 2023. Hovedårsaken er renteøkningene, sier Macic.

Men akkurat i Oslo mener Macic at boligprisfallet ikke blir varig:

– Med så lav boligbygging som det er i Oslo for øyeblikket, og det er utsikter til minst like lav boligbygging i 2023, er det ikke rom for noe varig og stort prisfall i hovedstaden. Dette til tross for at renteøkningene biter mest i hovedstaden, fordi husholdningene er høyere belånt her.

– Et sunnhetstegn

Forsker André Kallåk Anundsen ved Housing Lab ved OsloMet kaller den siste utviklingen på boligmarkedet «sunn».

– Det er et sunnhetstegn at renten virker inn på boligmarkedet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, er mer overrasket over at det ikke har roet seg ned før, sier Anundsen.

– Det ville være mer foruroligende om vi fortsatte å se en sterk boligprisvekst. Høyere rente gjør det dyrere å låne. Hvis det ikke hadde skjedd måtte vi spurt hva det var som gjorde at renten ikke fikk effekt.

SUNNHETSTEGN: Forsker André Kallåk Anundsen ved Housing Lab ved OsloMet sier at renten nå virker inn på boligmarkedet.

Vinnerne er førstegangskjøperne

Nejra Macic sier at vinnerne på boligmarkedet nå er førstegangskjøperne.

– De som vinner på denne utviklingen er alle førstegangskjøpere som står utenfor markedet og ikke har en bolig å selge, men kun skal kjøpe.

«Taperne» er alle som eier en bolig og som opplever at verdien faller, sier Macic.

– Men da vil de mest sannsynlig også kjøpe den neste boligen til et lavere prisnivå. Så det kan lønne seg å kjøpe seg opp i markedet når boligprisene faller, så lenge man tror at prisene skal opp igjen etter hvert. Og det tror vi altså vil skje igjen i 2024.

André Kallåk Anundsen påpeker at folk ofte har eid boligen i en stund når de velger å selge den, og at de da har tjent penger siden kjøpet.

– De aller fleste vil sitte igjen med en brukbar fortjeneste, sier han.

