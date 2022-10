Uke 42: Eksperten svarer

Fredag kl. 9–11 svarer Hallgeir Kvadsheim på dine spørsmål om privatøkonomi. Send inn spørsmål nå!

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer.

NB: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer.

Her kan du lese svarene fra forrige ukes nettmøte (krever innlogging)

Trykk på «Spør Hallgeir», og legg inn spørsmålet ditt

I tillegg til ukentlige nettmøter, skriver Hallgeir Kvadsheim saker og guider om personlig økonomi for Dine Penger.

Sondre skal flytte sammen med kjæresten sin, og lurer på hvordan de skal gjøre det med leilighetssalg. Hallgeir har en løsning.

Usikker på om det er lurt å leie eller å eie bolig nå? Eller kanskje planlegger du å kjøpe en bolig for utleie? Da bør du lese denne guiden først.

Hanne har arbeidet en del penger, og lurer på hvor mye hun bør bruke på å betale ned på lånet sitt. Les Hallgeirs svar her.

Vurderer du å kjøpe en barneforsikring? Da bør du lese denne først. Hallgeir guider deg frem til den beste barneforsikringen.

Er du blant de som leker litt med ideen om å spare ekstra mye penger, sånn at du kan gå av tidlig med pensjon? Her skriver Hallgeir om hvor mye penger trenger du, og hvor lang tid tar å oppnå det målet.

Hallgeir Kvadsheim gir deg også ukentlige råd og svarer på spørsmål i podkasten Pengerådet. Hør siste episode her.

Managementselskapet til Hallgeir Kvadsheim er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.