Uke 45: Eksperten svarer

Hallgeir Kvadsheim svarer på dine spørsmål om privatøkonomi kl. 14. Send inn spørsmål nå.

Du kan spørre om hva du vil innen privatøkonomi: sparing, skatt, aksjer, forsikring, fond, lån og renter, arv, boligjus, samlivsjus med mer.

NB: Husk at spørsmålene og svarene kan leses av flere, så ikke legg inn private detaljer.

Her kan du lese svarene fra forrige ukes nettmøte (krever innlogging)

Trykk på Spør Hallgeir, og legg inn spørsmålet ditt.

Siste innlegg Legg inn dine spørsmål om privatøkonomi. Spør Hallgeir! Det er ingen innlegg ennå.

Hallgeir Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.