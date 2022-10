REAGERER PÅ PRISING: Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, under en markering av starten på lønnsoppgjøret utenfor Stortinget i april.

Priseksplosjon: Krever mer åpenhet

– Her er det noe som skurrer, sier leder Bjørn Gimming i Bondelaget om de høye matvareprisene. De vil ha regjeringen på banen.

– Vi er åpne om hva man som bonde får, men etter varene har forlatt oss, blir det veldig mye mer lukket, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Matvareprisene har eksplodert det siste året. Prisøkningen er den høyeste på 40 år.

Forskjellen på hva en bonde får for produktet sitt og hva prisen til slutt blir i butikken er stor.

Bønder i Rogaland fikk denne uken 5,13 kroner for én kilo med poteter, i Oslo fikk de 5,10 kroner. Kiloprisen for norske poteter i løsvekt var 18,90 kroner hos Matkroken i Oslo sentrum fredag.

Altså har kiloprisen for potet blitt nesten fire ganger så høy på veien fra bonden til butikken.

DYRERE: Matvarer har ikke økt så mye i pris som de gjør nå på 40 år.

– Vanskelig å forstå

For melk får bonden denne uken 5,08 kroner literen. Hos Coop Prix fredag koster en liter Tine lettmelk 20,50 kroner.

Bondelagslederen mener prisene dagligvarekjedene setter gir lite mening.

– Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor prisen på mat er som den er. Her er det noe som skurrer, sier Gimming.

– Hva er konsekvensen av hemmeligholdet?

– Det kan gi et usunt prispress på de som er lavest i verdikjeden. Det må være en balanse.

REKORD-OPPGJØR: Bjørn Gimming sammen med (fra venstre) landbruksminister Sandra Borch (Sp) og leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under pressekonferansen der de la frem årets jordbruksoppgjør.

Nå krever Bondelaget at regjeringen tar pris-grep i dagligvarehandelen. De mener regjeringen bør:

Kreve at handelen begrunner de store marginforskjellene, altså forskjellen på innkjøpspris og salgspris i butikk.

Større åpenhet rundt såkalte eksklusivitetsavtaler, altså en eksklusiv avtale mellom leverandører og dagligvarekjede om levering av spesifikke produkter.

Gi mer ressurser til Dagligvaretilsynet slik at de kan gå tungt inn og kartlegge innkjøpspris og salgspris.

– Handler dette om å få bedre vilkår til bøndene også?

– Bonden og forbrukeren har like interesser her. De er begge interessert i en rimelig og rettferdig prising.

Gimming mener forbrukerne står igjen med få alternativer og lite makt.

– Det er ugjennomtrengelig for en forbruker å ha innflytelse på denne verdikjeden. Her må myndighetene komme på banen og regulere.

Lovet større åpenhet

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at «det er for sterk maktkonsentrasjon i dagligvarehandelen» og at dette rammer forbrukere.

I plattformen står det at regjeringen vil: «Sikre en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat gjennom bedre tilsyn, større åpenhet og mer rettferdig fordeling av verdiene i hele kjeden».

– Den betydelige økningen vi nå opplever i matvareprisene viser at sunn konkurranse på alle ledd i dagligvarebransjen er viktigere enn noen gang. Økte priser på råvarer, energi, frakt og annet kan nok forklare mye av dagens prisvekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre og legger til:

– Jeg syns det er særs uheldig dersom dagligvarekjeder eller andre aktører i dagligvarebransjen utnytter dagens sterke prisoppgang til å øke sin fortjeneste på bekostning av forbrukerne.

VIKTIG MED KONKURRANSE: Næringsminister Jan Christian Vestre sier det er uheldig dersom næringen utbytter situasjonen til å øke sin fortjeneste.

– Rom for mer åpenhet

Direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen i Coop skriver i en e-post til VG at Konkurransetilsynet står fritt til å reagere dersom de mener det er for mye hemmelighold. Hun påpeker at Coop er åpne om marginene de har.

– Vi har oppfordret myndighetene til å gjennomføre en marginstudie, nettopp for å avdekke hvor de største delene av kakestykket forsvinner. Det er i hvert fall ikke til Coop, sier Størksen og legger til:

– Vi unner absolutt bøndene godt betalt for varene sine. Så vil det alltid være slik at for å skape konkurranse, som er til kundenes beste, så må en del kort holdes tett av konkurransehensyn. Men ja, vi tror det er rom for mer åpenhet.

Info Hvordan settes matvareprisene? Selv om prissettingen er preget av hemmelighold, vet vi litt om hvordan den settes: Produksjon: Jordbruksoppgjøret bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvarene sine, i tillegg til hvor mye støtte de får fra staten. Jordbruksoppgjøret bestemmer hvilken pris bonden skal få for råvarene sine, i tillegg til hvor mye støtte de får fra staten. Årets oppgjør ble rekordstort og landet på hele 10,15 milliarder kroner.

Leverandør: Leverandører selger det ferdige produktet til dagligvarekjeder. Hvert år forhandler de om matvareprisene og leverandørene kan justere prisen to ganger i året. Det skjer 1. februar og 1. juli, og derfor pleier ofte matvareprisene å stige disse to månedene.

Butikk: Det er kjedene som til slutt bestemmer prisen i butikkene. Selv begrunner de prissettingen med å peke på konkurransesituasjonen. Her kan du sjekke prisøkningen på dine varer. Vis mer

Norgesgruppen: – Lønnsomheten går ned

Alle de tre store varehusene, Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop, sier det er store kostnadsøkninger som er årsak en til at prisene nå stiger.

– Lønnsomheten til Norgesgruppen går ned i år. Hovedårsaken til svekket lønnsomhet og redusert overskudd er at kostnadene stiger kraftig, skriver Bård Gultvedt i en e-post til VG.

Han er direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen som eier matvarekjeder som Kiwi, Meny og Joker.

– Det som er konkurransesensitivt, som avtaler og fremtidige priser, er det forbudt å snakke om. Konkurransetilsynet har full adgang til alle ledd i verdikjeden og de kan når som helst kontrollere at alt foregår som det skal, sier kategori- og innkjøpsdirektør Lina Aarnes i Rema 1000.

– Våre marginer har ligget fast på 3–4 prosent siden vi startet opp i 1979, legger hun til.

Kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i Rema 1000 sier marginene deres ligger fast.

Konkurransedirektøren: Bekymret for koordinerte priser

– Konkurranseloven står ikke i veien for å fortelle hva priser er. Det er signaliseringen om fremtidige priser som vi er kritiske til, sier konkurransedirektør Tina Søreide og forklarer:

Dersom du har fire aktører i en bransje er det risikabelt for en av dem å sette opp prisen alene fordi kunder da vil velge leverandører som har lavere priser, men hvis aktørene signaliserer seg imellom at de skal sette opp prisene, så har ikke kunden andre alternativer, og det blir «trygt» for aktørene å heve prisen.

– Da har du en koordinering av prisene oppover, og det er vi bekymret for.

– Vet dere om det skjer nå?

– Vi kan ikke påstå at det skjer nå, men det er en grunn til at vi er nøye på akkurat det nå, sier hun og peker på krisetidene vi står i.

– Vi tenker at det i krisetid er ekstra viktig å beskytte konkurransen, sier Søreide.

Hun sier at krisetid kan gjøre at mange får lyst til å sette opp prisene for å bøte på den vanskelige situasjonen. Søreide har en tydelig beskjed til næringer som tenker i de baner:

– Ikke utnytt krisen til å heve prisen.

