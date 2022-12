LÅNTE 28.000: Nancy Ødegård tok et opp lite forbrukslån for å betale regninger. Hun er ikke alene.

Tok opp forbrukslån for å betale regninger: − Ikke noe gøy i det hele tatt

Flere og flere tar opp forbrukslån, og det er de unge som står for den største økningen. For Nancy Ødegård (22) ble forbrukslån den «enkleste» utveien.

– Jeg er i full jobb, og jeg har en samboer som tjener greit, forteller Ødegård.

Hun jobber som assistent i en bolig for psykisk utviklingshemmede, samtidig som hun tar voksenopplæring for å bli helsefagarbeider.

Sammen med samboeren leier hun en leilighet i Andebu og betaler rundt 11.000 kroner i husleie.

I november fikk hun utbetalt 15.658 kroner.

– Det er en del utgifter og det har ikke har vært mulighet til å spare så mye. Det er kanskje min feil, sier hun.

Økte matvarepriser, regninger som måtte betales og en bil som trenger diesel gjorde at Ødegård i august bestemte seg for å ta opp et forbrukslån på 20.000 kroner.

– Det hadde samlet seg litt opp fordi man ikke har råd til å betale der og da.

– Jeg tok først opp 20.000 kroner, så måtte jeg ta 8.000 kroner til.

Forbrukslånet til Ødegård har en effektiv rente på 16,9 prosent. Til sammenligning ligger noen av de beste ordinære boliglånsrentene på 3,5 til 4 prosent.

Flere unge opp forbrukslån

I november var det en økning i forbrukslån på 1,4 milliarder kroner, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon.

Det er de unge, de mellom 18 og 29 år, som står for den største prosentvise økningen. Det er likevel ikke de som låner mest penger.

FORBUKSLÅN: Flere unge mellom 18 og 19 år tar opp forbrukslån.

Siviløkonom og styreleder i Inkassoregisteret AS Hallgeir Kvadsheim - som også er Dine Pengers økonomiekspert - ser ikke på tallene som gode nyheter.

– Det er et tydelig faresignal. Som regel er det ikke en «quick fix» for økonomien din. Det kan være en indikasjon på at noe er galt med økonomien din.

Det kan være mange grunner til at flere unge tar opp forbrukslån. Kvadsheim tror at pandemien kan være en faktor. Flere unge jobbet mindre på grunn av nedstengingen, eller ble kanskje sagt opp fra deltidsjobbene sine.

– Så når man da er ferdig med pandemien og har mye å ta igjen så brukte ganske mange i den eldre befolkningen oppsparte midler fra pandemien, mens de unge ikke hadde det i like stor grad.

ADVARER: Forbrukslån er ikke en «quick fix», sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

Kvadsheim råder folk til å i første omgang se på sitt eget forbruk, og om det finnes andre løsninger, før man tar opp et forbrukslån.

– Forbrukslån er et faresignal, men det er ikke alltid negativt å ta opp slike lån. For eksempel er ofte rentene lavere enn for kredittkort. For mange blir det et valg mellom to onder. Enten ta opp forbrukslån eller la være å betale fakturaene sine.

Det var det valget Ødegård sto overfor, og hun valgte forbrukslån.

– Det å ikke få ting til å gå rundt, er dritkjipt, forteller hun.

Med et lån som skal nedbetales, i tillegg til faste utgifter, bekymrer Ødegård seg for økonomien sin.

– Jeg vil ikke være med på sosiale ting. Jeg vil ikke kjøre bil noe sted, da må jeg fylle tanken.

Flere års nedbetaling

Det er flere måneder siden Ødegård tok opp forbrukslånet på nesten 30.000 kroner. Hver måned betaler hun et avdrag på 964 kroner. Med nedbetalingsplanen hun følger nå, vil forbrukslånet være nedbetalt i 2025.

Ødegård håper hun klarer å betale det ned før det.

– Det er ikke noe gøy i det hele tatt. Jeg vil gjøre mitt for å betale ned i større omganger om det er mulighet for det.

Om ikke lenge skal hun og samboeren flytte til Telemark , der de har kjøpt hus. Ødegård håper at forbrukslånet skal bli hennes første og siste.

– Jeg vil ikke ta opp et nytt forbrukslån, men det er i bakhodet mitt.

Hun har gjort flere ting for å kunne betale mer ned på lånet.

– I desember har jeg jobbet ekstra mye. Jeg har ikke jobbet meg i hjel, men litt halvt i hjel kanskje.

