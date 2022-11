KREFTSYK: Eivor Øvrebø.

Kreftsyk modellmamma nektes sykepenger

Eivor Øvrebø betaler trygdeavgift, men får ikke sykepenger når hun nå er kreftsyk. – Loven må endres, krever økonomirådgiver Carsten O. Five.

– Vi blir jo lurt, sier den kjente modellmammaen Eivor Øvrebø (76), og slår ut med armene.

– Politikerne vil at vi skal jobbe lenger. Men sykepenger får vi ikke, selv om vi betaler både trygdeavgift, skatt og arbeidsgiveravgift. Det er frekt og freidig.

Hun er syk med alvorlig kreft. Men trygdeloven gjør at hun ikke får sykepenger, fordi hun er over 70 år.

Selv ikke den kjente økonomirådgiveren for seniorer, Carsten O. Five, visste at loven er slik.

– Nei, det gjorde jeg ikke. Og jeg tror mange ikke vet om dette.

«Lit de parade»

Sykepengereglene er imidlertid krystallklare: Har du fylt 70 år, har du ikke rett til sykepenger.

– Risikoen for sykdom øker med alderen, samtidig som pensjonister allerede har inntektssikring gjennom alderspensjon fra folketrygden, skriver statssekretær Tomas Norvoll (Ap) i Arbeidsdepartementet i en e-post.

Reglene kom svært overraskende på Eivor Øvrebø, som i snart 50 år har drevet Teams Models, et av Norges største modellbyråer.

– Heller ikke fastlegen min eller sykehuset visste om disse reglene. De prøvde å sykmelde meg. Men jeg fikk ingen sykepenger utbetalt. Nav sa at siden jeg er alderspensjonist, får jeg ikke noe, sier Øvrebø.

Den kjente modellmammaen var i full jobb inntil hun for knapt to år siden fikk påvist kreft. Etter først å ha blitt erklært for frisk igjen, får hun nå cellegift i armen, i forsøk på å stoppe en spredning.

– Jeg ligger her på «lit de parade», fleiper hun, når hun tar imot Dine Penger hjemme hos seg for å snakke om den alvorlige sykdommen.

MODELLMAMMA: Eivor Øvrebø sammen med modellene Cathrine Knudsen og Eva Sannum da hun fylte 60 år tilbake i 2006.

– Urettferdig

Men smilet forsvinner raskt når temaet blir sykepenger. Hun har gjort det som stadig flere spreke eldre gjør; fortsatt å jobbe i godt voksen alder – akkurat slik også politikerne oppfordrer til.

– Og når jeg jobber, får jeg fortsatt lov å betale inn trygdeavgift, sier hun ironisk.

– Hva synes du om at loven er slik?

– Det er urettferdig. Eldre arbeidstagere bør få det samme som alle andre arbeidstagere.

Folketrygdloven gir rett til sykepenger til og med 70-årsdagen. Men de siste tre årene, fra fylte 67 til 70, får man kun sykepenger i inntil to måneder.

Etter fylte 70 har man ikke krav på sykepenger.

Man må imidlertid fortsatt betale skatt, arbeidsgiveravgift og trygdeavgift av lønnsinntekt.

Trygdeavgiften er på åtte prosent av inntekten opp til man er 69 år, og 5,1 prosent av inntekten når man er 70 år eller eldre.

– Diskriminering

Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug vil endre loven. I et forslag som hun og partikollega Erlend Wiborg fremmet i fjor høst, foreslås det at alle arbeidstagere uavhengig av alder skal ha rett til sykepenger og dagpenger.

Listhaug og Wiborg viser til at det de siste årene er gjort flere tiltak og vedtak for å tilrettelegge for at eldre arbeidstagere kan jobbe lenger.

– Det er derfor ingen grunn til at eldre arbeidstagere skal diskrimineres. Arbeidstagere bør ha like rettigheter uavhengig av alder, skrev Listhaug og Wiborg i sitt forslag, som kun ble støttet av Rødt på Stortinget.

STORTINGSPOLITIKER: Gisle Meininger Saudland.

– Trist

Gisle Meininger Saudland, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for Frp, har ansvaret for partiets oppfølging av denne saken. Han mener dagens regler er en åpenbar diskriminering av eldre arbeidstagere.

– Det er trist at Øvrebø, som gjør en innsats for fellesskapet ved å velge å stå i jobb utover pensjonsalder, ikke har rett på grunnleggende velferdsgoder. Hun burde strengt tatt fått en takk, og ikke et avslag, sier Saudland.

Han understreker at det ikke skal være en «best før»-dato på arbeidstagere.

– Når man betaler skatt som andre, bør også velferdsgodene være mest mulig universale. Når vi i tillegg vet at vi i fremtiden må stå lengre i jobb for å få samme pensjon, må også rettighetene man har i norsk arbeidsliv følge etter.

ØKONOMIRÅDGIVER: Carsten O. Five.

– Loven må endres

Også Carsten O. Five, økonomirådgiver for seniorer, mener lovverket må endres.

– Selvsagt må det endres. Så lenger du er i arbeid, betaler trygdeavgift og skatt, må du ha rett til sykepenger – uansett hvor gammel du er. Her må politikerne rydde opp. De ønsker jo at eldre folk skal arbeide, sier Five.

Det offentlig nedsatte pensjonsutvalget, som har evaluert pensjonsreglene, mener det trengs nye regler. I rapporten som de leverte tidligere i år, foreslår de at aldersgrensen for blant annet sykepenger økes i takt med aldersgrensene i pensjonssystemet.

Forslaget vurderes nå av regjeringen, som håper på et bredt pensjonsforlik på Stortinget.

Arbeidsdepartementet opplyser i en e-post at regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding til våren.

MOR OG DATTER: Eivor Øvrebø og datteren Maisen Syse-Sender, som nå hjelper moren med daglige gjøremål.

– Vil jobbe

Eivor Øvrebø har eid og ledet modellbyrået Team Models siden 1973. Hun har fostret flere av Norges mest suksessrike modeller.

– Jeg har gjort den feilen at jeg har tatt ut utbytte, som ikke gir sykepengeopptjening, og en forholdsvis lav lønn. Før jeg ble syk, tok jeg ut ca. 500.000 kroner i året, forteller Øvrebø.

For henne, som er født før 1954, gjelder de gamle pensjonsreglene, hvor man tjener pensjonspoeng av all inntekt opp til ca. 1,34 millioner kroner i året. Det er 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

– Dermed har jeg en lav alderspensjon.

Siden hun nektes sykepenger, jobber hun nå noen timer innimellom når hun klarer – og tar ut en liten lønn i tillegg til det hun får i alderspensjon.

– Angrer du på at du tidligere har tatt ut forholdsvis lav lønn?

– Vel, jeg valgte å gjøre det slik. Men dagens regler går jo ut over oss gamle.

– Betrakter du deg selv som gammel?

– Ja, herregud. Når man straks er 76, er man voksen! Jeg er en gammel kjerring. Men jeg håper jeg kan komme tilbake og jobbe litt til, når jeg blir frisk igjen.

